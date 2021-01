W skład jego drugiego gabinetu obok Ruchu Pięciu Gwiazd weszła Partia Demokratyczna. Egzotyczny duet ugrupowania buntu z socjaldemokracją wkrótce stał się tercetem, kiedy od PD odszedł były premier Matteo Renzi, zakładając własną formację Italia Viva. Renzi wszedł w koalicję, udzielając poparcia Contemu, ale szybko zaczął kontestować posunięcia premiera. Teraz bezpośrednim powodem, dla którego zdecydował się ostatecznie opuścić rząd, stały się przygotowania do wydania ponad 200 mld euro z europejskiego funduszu odbudowy. Jak wszystkie pozostałe stolice Rzym musi szczegółowo zaplanować, jak wyda pieniądze z pakietu ratunkowego i gotowy plan przedstawić Brukseli, która następnie go zatwierdzi. W ocenie Renziego rząd zrobił za mało, by przemyśleć i przygotować inwestycje, które mają uzdrowić gospodarkę kraju mającego drugi największy po greckim dług w UE