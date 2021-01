Lawiny odpowiedzialne za zniszczenie wioski Cihanjuang to efekt intensywnych deszczów, które w niedzielę nawiedziły region. Żywioł przyczynił się do śmierci co najmniej 13 osób. Część ofiar stanowią ratownicy, którzy przyjechali na miejsce po pierwszym osunięciu się ziemi. Jak podały władze, akcję ratunkową utrudnia nieustanna ulewa.

Długotrwałe deszcze i lawiny błotne to częste zjawiska w Indonezji. W wyniku wrześniowej lawiny błotnej na Borneo zginęło 11 ofiar, a ta, która nawiedziła w sierpniu wyspę Celebes pozbawiła życia kilkadziesiąt osób.

Indonezyjskie służby ds. likwidacji skutków klęsk żywiołowych szacują, że niemal połowa mieszkańców kraju - tj. blisko 125 mln obywateli - mieszka w regionach, gdzie występuje stałe zagrożenie lawinami błotnymi i osunięciami ziemi.