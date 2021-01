Wystąpienia doprowadziły do kilkudniowej anarchii, której efektem było m.in. uwolnienie części więźniów. Wśród nich był odsiadujący wyrok 11,5 roku więzienia Sadyr Dżaparow, który wkrótce został premierem, a po dymisji prezydenta – pełniącym obowiązki głowy państwa. Dżaparow siedział za to, że podczas protestów w 2012 r. wziął w charakterze zakładnika gubernatora obwodu issykkulskiego. I chociaż kirgiscy eksperci podkreślali, że polityka łączą niejasne powiązania z półświatkiem kryminalnym, wkrótce wyrósł on na postać numer jeden na krajowej scenie politycznej. Aby móc wystartować w wyborach, po miesiącu rządów podał się do dymisji. W niedzielę postawił kropkę nad „i” – został wybrany na szefa państwa. Kampanię prowadził pod hasłami antyelitarnymi. Reprezentował kirgiskojęzyczną prowincję w kontrze do rosyjskojęzycznego Biszkeku.

Pierwotnie politycy planowali napisanie nowej konstytucji, jednak nie zdołano dojść do kompromisu. Zamiast głosowania nad przyjęciem nowej ustawy zasadniczej Kirgizi zagłosowali nad podstawowym pytaniem, jaki ustrój ma zostać w niej zapisany: prezydencki czy parlamentarny. Dżaparow namawiał do tego pierwszego, licząc na umocnienie własnej władzy, i tak też wybrali wyborcy. Teraz zostanie przygotowana nowa konstytucja , która ma zostać przyjęta w kolejnym referendum, mogącym się odbyć równolegle z planowanymi na czerwiec wyborami parlamentarnymi. Kolejne głosowanie domknie fazę postrewolucyjnej transformacji. Jeśli jednak Kirgistan zostanie ogłoszony republiką prezydencką, jedyna demokracja w poradzieckiej Azji Centralnej może być zagrożona. Kruchy pluralizm niejednokrotnie prowadził do anarchii, ale zarazem był gwarancją względnej wolności, niewidzianej u sąsiadów tego górzystego kraju.

Jeden z liderów opozycji, oligarcha Muchtar Äblazow, który przebywa na emigracji we Francji, wezwał zwolenników do „mądrego głosowania”. To fraza ukuta przez rosyjskiego opozycjonistę Aleksieja Nawalnego. Nawalny zaproponował, by w sytuacji, gdy władze odmawiają rejestracji kandydatów opozycji, głosować na wybrane ugrupowanie koncesjonowane. Wszystko po to, by partia władzy – Jedna Rosja, a w przypadku Kazachstanu Światło Ojczyzny – nie zdobyła samodzielnej większości w parlamencie, co mogłoby zmobilizować przeciwników władzy do protestów.