W Londynie i południowo-wschodniej Anglii od północy z soboty na niedzielę co najmniej do 30 grudnia obowiązują ściślejsze ograniczenia wprowadzone z powodu rozprzestrzeniania się nowego wariantu koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Restrykcje tzw. czwartego poziomu obejmują m.in. zakaz wychodzenia z domu bez ważnej potrzeby, zamknięcie sklepów (z wyjątkiem sprzedających niezbędne towary), zakładów usługowych i miejsc rozrywki. Mieszkańcy objętych nimi terenów nie skorzystają też z wcześniej zapowiadanego poluzowania ograniczeń na Święta, które zakładało tworzenie składających się z maksymalnie trzech gospodarstw domowych tzw. baniek, w ramach których można by się odwiedzać i spotykać. Ten plan miał obowiązywać na terenie całej Wielkiej Brytanii od 23 do 27 grudnia. Premier Boris Johnson ograniczył go do pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia, 25 grudnia i do terenów objętych niższym niż czwartym poziomem restrykcji.

Rząd Włoch ogłosił w piątek, że przez 10 dni w okresie od Wigilii do 6 stycznia na terenie całego kraju zostaną wprowadzone zaostrzone restrykcje. Między 24 a 27 grudnia, a także 31 grudnia - 1 stycznia oraz 5-6 stycznia zamknięte będą bary, restauracje i sklepy inne niż te sprzedające artykuły pierwszej potrzeby; bez uzasadnionej potrzeby nie będzie też wolno wychodzić z domu. Od 21 grudnia do 6 stycznia zabronione będzie przemieszczanie się między regionami bez ważnej przyczyny. Utrzymana zostaje obowiązująca od godz. 22 do 5 rano godzina policyjna, która w Nowy Rok zostanie przedłużona do 7 rano. Podczas Świąt dozwolone będą odwiedziny w domach prywatnych, ale mogą się one odbywać tylko raz dziennie, a przyjąć można maksymalnie dwóch gości, nie wliczając w ten limit dzieci do 14 lat.

Na Słowacji od soboty do 10 stycznia otwarte są tylko sklepy sprzedające najbardziej potrzebne towary oraz drogerie i apteki. Pozostałe punkty handlowe i usługowe, w tym bary i restauracje, a także szkoły są zamknięte. Wychodzić z domu można tylko z uzasadnionych powodów, takich jak praca, zakupy, opieka nad potrzebującymi, wizyty rodzinne czy indywidualne uprawianie sportu. Członkowie jednego gospodarstwa domowego mogą się spotykać tylko z członkami drugiego, innego gospodarstwa. Przemieszczanie się po kraju nie jest zabronione, ale odradzane.

Wspólnoty autonomiczne Hiszpanii również wprowadzają ostrzejsze restrykcje w okresie świątecznym. Rząd Katalonii zapowiedział, że pomiędzy 21 grudnia a 11 stycznia ograniczeniu podlegać będzie przemieszczanie się ludzi oraz działalność placówek handlowych i gastronomicznych. Mieszkańcy tego regionu nie będą mogli w tym czasie opuszczać swojego powiatu. Podobne obostrzenie wprowadził rząd Walencji. Władze Madrytu ograniczyły dopuszczalną liczbą osób podczas świątecznych spotkań z obowiązującego w całej Hiszpanii limitu 10 osób do sześciu. W całym kraju od godz. 23 do 6 rano obowiązuje godzina policyjna. W Wigilię i sylwestra ma zostać skrócona i będzie trwać od godz. 1.30 w nocy do 6 rano.

Premier Danii Mette Frederiksen ogłosiła w środę "faktyczne zamknięcie kraju" od Bożego Narodzenia do 3 stycznia. W tym okresie otwarte mają być jedynie sklepy spożywcze i apteki. Od poniedziałku zamknięte będą szkoły oraz zakłady usługowe, już wcześniej klientów przestały przyjmować restauracje i bary.

Na Litwie od środy czynne są tylko sklepy spożywcze i apteki. Do 3 stycznia ograniczona będzie możliwość wychodzenia z domu, bez uzasadnionej potrzeby nie będzie też wolno przemieszczać się po kraju. Z wyjątkiem nagłych przypadków nie wolno spotykać się z osobami spoza swojego gospodarstwa domowego.

W Niemczech do 10 stycznia obowiązuje ścisła kwarantanna, która w razie konieczności zostanie przedłużona. Otwarte będą tylko sklepy z najpotrzebniejszym asortymentem, apteki i banki. Zamknięte są szkoły, restauracje, bary i zakłady usługowe. W prywatnych spotkaniach może brać udział najwyżej pięć osób z dwóch gospodarstw domowych, limit ten nie dotyczy dzieci poniżej 14 lat. To ograniczenie zostanie lekko poluzowane podczas Bożego Narodzenia, od 24 do 26 grudnia. Członkowie jednego gospodarstwa domowego będą się wówczas mogli spotkać z czterema innymi osobami z najbliższej rodziny. Ten wyjątek nie będzie obowiązywał podczas sylwestra, w ostatnim dniu roku zakazano gromadzenia się w większych grupach, a także używania fajerwerków.

W Czechach od piątku przywrócono niektóre zniesione wcześniej restrykcje. Zamknięte są hotele i restauracja, od godz. 23 do 5 rano znów obowiązuje godzina policyjna. Prywatne spotkania mogą się odbywać w gronie co najwyżej sześciu osób, limit ten obowiązuje zarówno w przestrzeniach zamkniętych, jak i na świeżym powietrzu. W kościołach będzie można zajmować maksymalnie 20 proc. miejsc siedzących.

W Szwajcarii od 22 grudnia do 21 stycznia zamknięte będą wszystkie restauracje, placówki kulturalne oraz obiekty sportowe i rekreacyjne. Władze federalne nie zdecydowały się jednak na wprowadzenie ograniczeń w handlu detalicznym i zamknięcie ośrodków narciarskich.

W Belgii podczas Bożego Narodzenia zakazane będzie odwiedzanie się w prywatnych domach. Maksymalnie czteroosobowe spotkania będą możliwe tylko na świeżym powietrzu, np. w ogródkach czy na tarasach. Osoby mieszkające samotnie będą mogły przyjąć w swoich domach dwóch gości w Wigilię i pierwszy dzień Świąt.

W Holandii od tego tygodnia obowiązuje ścisła kwarantanna, która potrwa przez co najmniej pięć tygodni. Otwarte mają być jedynie sklepy z artykułami pierwszej potrzeby. Zamknięte są wszystkie inne sklepy, restauracje, szkoły, zakłady usługowe, siłownie, placówki kultury i miejsca rozrywki. W domach można przyjmować najwyżej dwóch gości dziennie, między 24 a 26 grudnia ten limit zostanie zwiększony do trzech osób. Ograniczenie dotyczy osób powyżej 13. roku życia.

We Francji co najmniej do 7 stycznia zamknięte pozostaną restauracje, bary, placówki kultury i miejsca rozrywki. Od godz. 20 do 6 rano obowiązuje godzina policyjna, która zostanie zawieszona w Wigilię, ale już nie w sylwestra. Od wtorku Francuzi mogą się przemieszczać między regionami, a także opuszczać własne domy bez konieczności posiadania specjalnych zaświadczeń, co było wcześniej wymagane. Władze zalecają jednak, by w świątecznych spotkaniach nie uczestniczyło więcej niż sześć dorosłych osób, radzą również, by przed takimi wizytami, szczególnie jeżeli biorą w nich udział osoby starsze, izolować się przez kilka poprzednich dni.

Władze Austrii zdecydowały się na wprowadzenie kolejnej, już trzeciej ogólnokrajowej kwarantanny od 26 grudnia do 24 stycznia. Przez ten czas zamknięte będą szkoły, restauracje, bary i hotele, a także sklepy niesprzedające najbardziej potrzebnych towarów. Z domu będzie można wyjść tylko w uzasadnionym celu. Lockdown ma się zakończyć akcją masowych badań na obecność kornawirusa.