Hamas „z całym zdecydowaniem potępia amerykańsko-izraelską napaść na Islamską Republikę Iranu i oświadcza, że stanowi (ona) bezpośredni atak na cały region, a także zamach na jego bezpieczeństwo, stabilność i suwerenność” – podano w komunikacie.

Grupa Kataib Hezbollah ostrzegła w sobotę, że wkrótce zacznie atakować amerykańskie bazy w odpowiedzi na ataki przypuszczone przez USA na Iran.

Według przedstawicieli władz irackich w wyniku ataku drona na siedzibę Kataib Hezbollah, do którego doszło wcześniej w sobotę, zginęły co najmniej dwie osoby, a trzy odniosły obrażenia. (PAP)