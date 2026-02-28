USA i Izrael rozpoczynają operację wojskową przeciwko Iranowi

Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki na Iran. Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że armia amerykańska rozpoczęła „dużą operację bojową”, i zapowiedział, że Iran nie zdobędzie broni atomowej. Wezwał naród irański do przejęcia władzy w kraju.

„Bliski Wschód pozostaje jednym z kluczowych obszarów dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. BBN systematycznie prowadziło oceny sytuacji bezpieczeństwa w tym regionie, a od kilku dni intensywnie monitorowało i analizowało informacje o napięciach wokół Iranu” - podkreślono w komunikacie Biura Bezpieczeństwa Narodowego opublikowanym w sobotę na platformie X.

Wskazano także, że efekty tych ocen były przekazywane prezydentowi Karolowi Nawrockiemu przez szefa BBN Sławomira Cenckiewicza. „Priorytetem BBN pozostaje bezpieczeństwo naszych obywateli w tym regionie i konsekwencje rozwoju wydarzeń dla obronności Rzeczypospolitej” - czytamy.

Iran szykuje się do odwetu za sobotni atak Izraela; będzie on miażdżący - powiedział agencji Reutera przedstawiciel władz irańskich pod warunkiem zachowania anonimowości. Irańska agencja Mehr podała, że prezydent kraju Masud Pezeszkian przebywa w bezpiecznym miejscu.

Izraelska armia neutralizuje zagrożenia: rakiety wystrzelone z Iranu

Izraelska armia poinformowała w sobotę, że wykryła pociski balistyczne wystrzelone z Iranu w kierunku Izraela. - Eksplozje były słyszane w północnej części kraju. Siły powietrzne prowadzą działania mające na celu przechwycenie nadlatujących rakiet oraz neutralizację zagrożeń – podała armia.(PAP)

