Minister migracji Szwecji Johan Forssell ocenił na konferencji prasowej, że dotychczas nie trzeba było wykazać się żadnym wysiłkiem, aby zostać obywatelem szwedzkim.

– Wręcz przeciwnie, obywatelstwo można było dostać już po pięciu latach popytu, nie znając ani słowa po szwedzku, nic nie wiedząc o naszym społeczeństwie, a nawet nie mając własnych środków utrzymania – podkreślił.

Reforma ma wejść w życie 6 czerwca, w święto narodowe Szwecji, gdy zgodnie z tradycją władze samorządowe organizują uroczystości z tortem dla osób, którym w poprzednim roku przyznano obywatelstwo. Według nowych przepisów cudzoziemiec będzie musiał udokumentować ośmioletni legalny pobyt w Szwecji, zarabiać co najmniej 2 tys. koron (ok. 1,9 euro) miesięcznie, a także mieć nieposzlakowaną opinię. Nowością jest wymóg zdania egzaminu z języka szwedzkiego oraz wiedzy o społeczeństwie. Pierwsze testy, wzorowane na obowiązujących w Danii, mają zostać przeprowadzone w sierpniu.

Szwedzki Urząd Migracyjny w 2025 r. przyznał obywatelstwo Szwecji ponad 38 tys. osób, z których najwięcej pochodziło z Syrii (4,4 tys.), Afganistanu (3,5 tys.), Erytrei (2,2 tys.), Indii (1,9 tys.) oraz Polski (1,6 tys.).