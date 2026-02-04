Pomnik z brązu ma prawie dwa piętra wysokości i jest pokryty „grubą warstwą” złota - na życzenie samego Trumpa. Prezydent zamierza wziąć udział w uroczystym odsłonięciu swego wizerunku, ale na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się ta ceremonia.

W grudniu Trump napisał w serwisie społecznościowym, że statua „WYGLĄDA FANTASTYCZNIE”.

Dziennik przypomina, że niemal każdy inwestor w kryptowaluty stara się maksymalnie skorzystać na prezydenturze Trumpa, który obiecał, że uczyni USA „kryptostolicą planety”.

Akcja inwestorów, którzy wyłożyli środki na pozłacany pomnik, była też formą promocji meme coina $PATRIOT, którego cena spadła jednak pod koniec stycznia o 90 proc. - wyjaśnia „NYT”.