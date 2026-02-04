Rekordowa liczba gości przyjedzie na XI Europejski Kongres Samorządów

Współczesne wyzwania o charakterze globalnym – takie jak wojna w Ukrainie, zmiany klimatyczne, transformacja energetyczna czy gospodarka odpadami – stają się codziennością dla społeczności lokalnych. Możliwość skutecznego i sprawnego rozwiązywania tych problemów wynika z dzielenia się dobrymi praktykami, współpracy oraz wykorzystywania efektu synergii miedzy samorządami.

Program Kongresu to ponad 250 wydarzeń w dwa dni

Program XI EKS obejmuje ponad 250 wydarzeń – sesji plenarnych, paneli, debat, warsztatów, prezentacji i spotkań autorskich – podzielonych na osiem obszarówtematycznych: Polityka i Bezpieczeństwo, Zrównoważony Rozwój, Inwestycje Regionalne, Gospodarka i Finanse, Społeczeństwo, Zdrowie, Cyfrowy Samorząd, Kultura, Rekreacja i Turystyka. Przewidziano także wydarzenia specjalne, w tym ponad 20 spotkań autorskich.

Największa reprezentacja samorządu terytorialnego w Polsce

W X Kongresie uczestniczyło ponad 1000 samorządowców, w tym: 71 prezydentów, 186 burmistrzów, 113 starostów i 176 wójtów. Rosnąca od dekady skala wydarzenia oraz ranga jego gości czynią kongres jednym z najważniejszych miejsc spotkań przedstawicieli samorządu terytorialnego z liderami życia politycznego, gospodarczego i naukowego.

Partnerzy Europejskiego Kongresu Samorządów

W ubiegłym na rokuodnotowano również rekordową liczbę – ponad 160 partnerów, w tym firm, instytucji, stowarzyszeń i redakcji. Tak duża reprezentacja wszystkich sektorów umożliwiła wyjątkowo szeroką wymianę doświadczeń i kontaktów między liderami samorządów, administracji centralnej oraz biznesu. EKS dowiódł, że samorządy są nie tylko fundamentem, ale także kluczowym motorem rozwoju w dobie globalnych wyzwań. Partnerzy, pytani o powody zaangażowania, podkreślali przede wszystkim liczną obecność przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, udział osób i instytucji wpływających na kierunki rozwoju europejskiej samorządności oraz aktualność, różnorodność i wagę poruszanych tematów.

Organizatorem XI Europejskiego Kongresu Samorządów w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich twórca Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Misją Fundacji jest tworzenie platformy dialogu i współpracy między kluczowymi sektorami z Polski i zagranicy, w celu wzmocnienie pozycji międzynarodowej Polski, zwiększenia napływu Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ) oraz troska o lokalne społeczności. Głównym partnerem Kongresujest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Więcej informacji:www.forum-ekonomiczne.pl