Lawinę wyprzedaży metali szlachetnych uruchomiła decyzja Donalda Trumpa o nominacji Kevina Warsha na przyszłego przewodniczącego Fed. Jeśli kandydaturę zatwierdzi Senat, to w połowie maja wykładowca Uniwersytetu Stanforda i członek Rady Gubernatorów Fed w latach 2006-2011 zastąpi na stanowisku Jerome'a Powella. Eksperci są zdania, że z grona kandydatów Trump wybrał tego, który gwarantuje stabilność polityki pieniężnej i jest najmniej skłonny do obniżek stóp procentowych. Po nominacji Warsha gwałtownie umocnił się dolar - kurs euro spadł z ponad 1,2 dol. w czwartek do 1,182 dol. w poniedziałek.
