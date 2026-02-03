Rzecznik PSP st. bryg. Karol Kierzkowski dodał we wpisie na X, że na miejscu zdarzenia pracuje około 60 strażaków i 19 samochodów. „Nie odnotowano osób rannych ani wycieków z cystern przewożących olej. Strażacy zabezpieczają teren zdarzenia” - zaznaczył.

Brygadier Łukasz Darmofalski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie przekazał z kolei radiu RMF FM, że wagony zjechały z nasypu i znajdują się na boku, poza torowiskiem. – Wycieków nie widać, ale musimy określić, czy w miejscu styku, gdzie wagon jest oparty o ziemię, płaszcze cystern nie zostały uszkodzone - przekazał bryg. Darmofalski.

Działania straży polegają obecnie na ocenie stopnia uszkodzenia wagonów. Odłączono też zasilanie na trakcji elektrycznej.