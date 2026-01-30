– "Z przyjemnością ogłaszam, że nominuję Kevina Warsha na stanowisko przewodniczącego Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej" - napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

55-letni Warsh, który w latach 2006-11 był jednym z członków Rady Gubernatorów Fed, wymieniany był jako jeden z kandydatów do zastąpienia Powella, choć nie uważano go za faworyta. Jest ekonomistą, pracownikiem prawicowego Hoover Institution i członkiem rady nadzorczej UPS. Gdy sam zasiadał w kolegium Fed, miał reputację „jastrzębia” – skłaniał się ku wyższym stopom procentowym i skupiał na obawach związanych z inflacją.

BBC: Warsh ma powiązania z otoczeniem Trumpa

Teraz jednak postrzegany jest jako osoba popierająca obniżki stóp w najbliższej perspektywie. Według BBC, Warsh ma powiązania z otoczeniem Trumpa. Jego teść, miliarder Ronald Lauder, jest wieloletnim darczyńcą i sojusznikiem prezydenta.

Fed w końcu obniży stopy?

Nominacja szefa Fed to jedna z najważniejszych decyzji personalnych w gestii prezydenta USA, przynajmniej jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne. W tle aktualnej decyzji jest konflikt prezydenta z obecnym szefem Fed Jerome Powellem, któremu Trump zarzuca, że ten nie dość szybko obniża stopy procentowe. W ostatnich tygodniach nabrzmiał on jeszcze bardziej po tym, jak podległa prezydentowi administracja wszczęła postępowanie przeciwko obecnemu szefowi Fed. Sam zainteresowany ocenił to jako próbę wywierania presji.