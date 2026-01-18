Dramatyczny finał poszukiwań na zboczu Bulusaraung. Ciało odnaleziono w 200-metrowym wąwozie

Indonezyjskie służby ratunkowe poinformowały, że w niedzielę 18 stycznia 2026 r. znaleziono pierwsze ciało osoby, która zginęła w katastrofie samolotu obserwacyjnego na terenie prowincji Celebes Południowy. Jednocześnie władze sprostowały wcześniejsze informacje, podając, że na pokładzie znajdowało się 10 osób, a nie 11, jak informowano wcześniej. Ciało mężczyzny odnaleziono w głębokim, około 200-metrowym wąwozie na stokach góry Bulusaraung, niedaleko miejsca, w którym spadła maszyna.

Wyścig z czasem i pogodą. Ponad stu ratowników walczy z mgłą nad Celebesem

Jak zaznaczył Muhammad Arif Anwar, koordynujący działania ratunkowe, zlokalizowanie głównych fragmentów wraku pozwoliło ograniczyć obszar poszukiwań. Obecnie zespoły skupiają się na odnajdywaniu ofiar katastrofy, w tym ewentualnych ocalałych. W akcję poszukiwawczą zaangażowano ponad stu ratowników, lecz ich pracę w górskim terenie znacząco komplikują trudne warunki pogodowe, w tym mgła i silne podmuchy wiatru.

Władze prostują dane o pasażerach. Kto naprawdę znajdował się na pokładzie samolotu ATR 42?

Rozbitym samolotem był turbośmigłowy ATR 42-500 należący do linii Indonesia Air Transport. Maszyna wykonywała lot z Yogyakarty do Makassar na zlecenie ministerstwa ds. morskich i rybołówstwa. Kontakt z samolotem urwał się w sobotę po południu nad rejonem Maros w Celebesie Południowym. Na pokładzie było siedmiu członków załogi oraz trzech pracowników resortu.

Kontrolowane zderzenie z ziemią? Pierwsze ustalenia śledczych rzucają nowe światło na tragedię

Z pierwszych ustaleń śledczych wynika, że doszło do tzw. kontrolowanego zderzenia z ziemią, co oznacza, że pilot miał kontrolę nad samolotem do momentu uderzenia w zbocze góry, a sam wypadek nie był zamierzony.