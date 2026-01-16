Poinformował, że ukraińska ekipa aktywnie współpracuje z przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa, a w tych dniach odbędą się kolejne spotkania obu delegacji.

- Ukraińska delegacja jest teraz w drodze do Stanów Zjednoczonych i oczekujemy, że będzie więcej jasności zarówno w sprawie tych dokumentów, które faktycznie przygotowaliśmy już ze stroną amerykańską, jak i w sprawie odpowiedzi Rosji na tę pracę dyplomatyczną, która trwa – poinformował Zełenski.

Wyjaśnił, że szczegółowego omówienia wymagają pewne materiały w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

„Jak powiedział, jeśli wszystko zostanie dopracowane, możliwe będzie podpisanie umów podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w przyszłym tygodniu. Jednak konieczne jest, by gwarancje bezpieczeństwa były stałe i żeby Ukraina miała stałe wsparcie finansowe” – napisała agencja Interfax-Ukraina.(PAP)