„Do procedury konkursowej w 100-punktowej skali zaproszono ukraińskie i zagraniczne spółki i konsorcja, dysponujące zasobami finansowymi, możliwościami technicznymi i doświadczeniem w sferze wydobycia surowców” – napisała premier Swyrydenko w swoich serwisach społecznościowych w poniedziałkowy wieczór. Konkurs dotyczył wydobycia litu w ramach koncesji Dobra w obwodzie kirowohradzkim w środkowej części Ukrainy. Według Swyrydenko działka wymaga zainwestowania co najmniej 179 mln dol., z czego 12 mln dol. pójdzie na ocenę geologiczną. Polityczka napisała, że na dalszym etapie prac możliwe będzie dołączenie kolejnych inwestorów.

W skład konsorcjum Dobra Lithium Holdings wchodzą dwa podmioty: TechMet i Rock Holdings. Głównym udziałowcem TechMetu jest Korporacja Finansowa USA ds. Rozwoju Międzynarodowego. To agencja federalna, która powstała w 2019 r., podczas poprzedniej kadencji Donalda Trumpa, i ma za zadanie finansować projekty rozwojowe w państwach gorzej rozwiniętych. „The New York Times” podał, że wśród udziałowców zwycięzcy konkursu jest też miliarder Ronald Lauder. To szef Światowego Kongresu Żydów, przyjaciel Trumpa z czasów studenckich i poważny sponsor Partii Republikańskiej.