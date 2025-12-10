Według środkowoafrykańskiej agencji informacyjnej CNC pierwsze zwłoki odkrył w ubiegłym tygodniu jeden z górników podczas przesiewania żwiru w poszukiwaniu okruchów złota. Gdy zamiast kruszcu zauważył wystające z hałdy ludzkie stopy, wezwał innych górników. Z ich pomocą odsunął gruz, spod którego wyłoniło się pięć ciał.
Rosjanie ukrywają zwłoki kopalnianych hałdach
Kilka dni później inni miejscowi poszukiwacze złota natknęli się na sześć kolejnych ciał. Nie szukali dalej, przerażeni powiadomili wodza wioski i przenieśli się w inne miejsce, z dala od makabrycznej hałdy.
Ndassima - to górnicze miasteczko położone niedaleko Bambari, w prefekturze Ouaka w środkowej części kraju. Znajduje się tam jedyna w kraju uprzemysłowiona kopalnia złota, którą przez lata eksploatowała kanadyjska firma Axmin Inc. W 2017 r. obecny prezydent Republiki Środkowoafrykańskiej Faustin-Archange Touadera przekazał ją ściągniętym przez siebie rosyjskim najemnikom. Ndassima jest jedną z najzasobniejszych w kruszec kopalni w tej części Afryki.
Kopalnia złota w RŚA należy do Rosjan
Rosjanie odkąd przejęli nad nią kontrolę zazdrośnie strzegą do niej dostępu. Zakazali zbliżania się nie tylko do kopalni, ale i do licznych rzek i strumieni płynących w jej pobliżu, bo wciąż mogą znajdować się w nich drobiny złota. Wprowadzili zasadę: każdy, kto zostanie złapany w pobliżu kopalni, jest rozstrzeliwany na miejscu.
W 2018 r. o jej bezwzględnym realizowaniu przekonali się trzej dziennikarze rosyjscy, którzy zginęli, gdy chcieli sfotografować kopalnię. W 2023 r. rosyjscy najemnicy zabili w pobliżu kopalni miejscowego kleryka i pięć towarzyszących mu osób. Według CNC od tego czasu śmierć stała się w Ndassimie codziennością. Dosłownie, bowiem według zeznań świadków zebranych przez agencję każdego dnia w tej miejscowości ginie około 10 osób.
Metoda egzekucji stosowana przez rosyjskich najemników wyjaśnia obecność ciał ukrytych pod żwirem. Kiedy najemnicy zaskakują poszukiwaczy złota pracujących w wykopanych przez nich dołach, za pomocą gigantycznych koparek zrzucają na górników tony żwiru, grzebiąc ich żywcem.
Co górnicy odkryli w hałdach kopalni złota Ndassima w Republice Środkowoafrykańskiej?
Górnicy w kopalni złota Ndassima natknęli się na kilkanaście zwłok przysypanych żwirem wyrzuconym przez maszyny używane przez rosyjskich najemników z grupy Wagnera; najpierw odkryto pięć ciał, a kilka dni później sześć kolejnych.
Kto przejął kopalnię złota Ndassima od Axmin Inc i kiedy?
W 2017 r. prezydent Republiki Środkowoafrykańskiej Faustin-Archange Touadera przekazał kopalnię złota Ndassima ściągniętym przez siebie rosyjskim najemnikom.
Jakie zasady wprowadzili rosyjscy najemnicy wokół kopalni Ndassima?
Rosjanie wokół kopalni złota Ndassima zakazali zbliżania się do kopalni i pobliskich rzek oraz strumieni; wprowadzili zasadę, że każdy złapany w pobliżu kopalni jest rozstrzeliwany na miejscu.
Ile osób, według świadków cytowanych przez CNC, ginie codziennie w Ndassimie?
Według zeznań świadków zebranych przez agencję CNC każdego dnia w Ndassimie ginie około 10 osób.
Na czym polega metoda egzekucji stosowana przez rosyjskich najemników w Ndassimie?
W Ndassimie rosyjscy najemnicy, zaskakując poszukiwaczy złota w dołach, za pomocą gigantycznych koparek zrzucają na górników tony żwiru, grzebiąc ich żywcem.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję