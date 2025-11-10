„Prawo zostało zastosowane” - napisał Sarkozy, odnosząc się do decyzji sądu o zwolnieniu go z więzienia. Podkreślił, że odzyskał wolność i już jest razem z rodziną. Podziękował wszystkim, którzy do niego pisali, wspierali go i bronili.

„Skupiam moją energię wyłącznie na jednym celu, którym jest udowodnienie mojej niewinności. Prawda zatriumfuje” - napisał Sarkozy, dodając, że „koniec tej historii jeszcze nie został napisany” (https://tinyurl.com/5424a4fh).

Sąd zgodził się w poniedziałek na jego zwolnienie pod nadzorem sądowym, uznając, że nie istnieje ryzyko ukrywania dowodów ani wywierania presji na świadków. Jednocześnie zakazał Sarkozy'emu opuszczania Francji, kontaktu ze współoskarżonymi oraz z urzędem ministra sprawiedliwości.

Sąd wyższej instancji rozpatrzy w 2026 roku apelację Sarkozy'ego od wyroku pięciu lat więzienia, wydanego we wrześniu br. Były prezydent został wtedy uznany za winnego przestępczej zmowy w związku z zarzutami dotyczącymi finansowania jego kampanii wyborczej w 2007 roku przez Libię. Sarkozy był prezydentem Francji w latach 2007-12.