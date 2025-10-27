Władze podejrzewają, że nie chodzi o zwykły przemyt, a o operację hybrydową koordynowaną przez białoruski reżim tak, jak trwający od 2021 r. graniczny kryzys migracyjny. Balony meteorologiczne załadowane papierosami po raz ostatni pojawiły się w pobliżu litewskiej stolicy w nocy z soboty na niedzielę. Tym razem było ich 66. W efekcie na siedem godzin zamknięto lotnisko w Wilnie. To był trzeci taki incydent z rzędu, a czwarty w ubiegłym tygodniu. Władze podały, że w sumie odwołano i opóźniono 140 lotów, na których pokładzie miało się znajdować 20 tys. pasażerów. – Białoruski reżim stara się wywierać presję na Litwę, testując odporność państwa i czujność naszych służb – komentował minister spraw wewnętrznych, a zarazem p.o. ministra obrony Władysław Kondratowicz (etniczny Polak). W odpowiedzi na kilka godzin zamknięto drogowe przejścia graniczne w Miednikach i Solecznikach, jedyne funkcjonujące na granicy z Białorusią. W rekordowym momencie działało 16 takich przejść.

Dodatkowo w czwartek dwa rosyjskie samoloty, uczestniczące w ćwiczeniach w obwodzie królewieckim, przez 18 sekund naruszały przestrzeń powietrzną Litwy. W odpowiedzi poderwano dwa hiszpańskie myśliwce pełniące sojuszniczy dyżur na Litwie. W reakcji na prowokacje w poniedziałek rano zebrała się rządowa komisja bezpieczeństwa narodowego pod przewodnictwem premier Ingi Ruginienė. Przewiduje się, że w środę oba przejścia z Białorusią zostaną zamknięte bezterminowo. Przez granicę będą przepuszczani jedynie dyplomaci, kurierzy poczty dyplomatycznej i wracający do Unii Europejskiej obywatele państw członkowskich. MSZ otrzymało zadanie zaproponowania dodatkowych sankcji wobec Białorusi na poziomie unijnym. Kolejne balony z kontrabandą mają zestrzeliwać wojskowi. Na poziomie ustawodawczym może zostać wprowadzona kara więzienia za przemyt.