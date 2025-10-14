„Szczątki 45 męczenników dotarły do szpitala za pośrednictwem Czerwonego Krzyża po tym, gdy zostały wydane przez Izrael w ramach porozumienia o wymianie ciał” – poinformował w komunikacie szpital Nassera w Chan Junus.

Agencja AFP tłumaczy, że zgodnie z porozumieniem o rozejmie w Strefie Gazy za każde wydane przez Hamas ciało nieżyjącego izraelskiego zakładnika Izrael jest zobowiązany wydać 15 ciał Palestyńczyków.

W poniedziałek Hamas wydał Izraelowi ciała czterech zakładników, ale został oskarżony o złamanie zobowiązań podjętych w ramach zawieszenia broni. Stanowiły one, że Hamas ma wydać natychmiast wszystkich porwanych w 2023 r. - zarówno żywych, jak i szczątki zmarłych.

We wtorek rzecznik Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Christian Cardon oświadczył, że odnalezienie i przekazanie Izraelowi wszystkich zwłok zakładników uprowadzonych przez Hamas jest „wielkim wyzwaniem”, którego realizacja zajmie wiele czasu. (PAP)