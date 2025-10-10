- Okręt, którego nikt nie zobaczy. „Massachusetts” zanurzył się po raz pierwszy
Na skróty:
- Nazwa: USS Massachusetts (SSN-798), klasa Virginia, blok IV
- Długość: ok. 115 m, wyporność ~7 800 t
- Napęd: reaktor jądrowy, pozwala działać tygodniami bez wynurzenia
- Testy: pierwsze zanurzenie i manewry zakończone 7 października 2025
- Producent:Huntington Ingalls Industries – Newport News Shipbuilding
- Co dalej: seria prób technicznych i przygotowania do przekazania US Navy
Okręt, którego nikt nie zobaczy. „Massachusetts” zanurzył się po raz pierwszy
Pierwsze próby morskie nowego atomowego okrętu podwodnego USS Massachusetts (SSN-798) zakończyły się sukcesem - informuje Huntington Ingalls Industries (HII). Dla amerykańskiej marynarki wojennej to moment symboliczny: kolejny krok w stronę floty, która ma być niemal niewykrywalna pod wodą.
Według komunikatu HII, przez kilka dni załoga i inżynierowie z Newport News Shipbuilding testowali systemy i podzespoły nowego okrętu. W programie znalazły się:
- pierwsze pełne zanurzenie jednostki,
- manewry przy dużej prędkości na powierzchni i pod wodą,
- wstępna ocena systemów napędowych i bezpieczeństwa.
To tzw. initial sea trials – pierwszy etap prób morskich, który decyduje o tym, czy okręt może zostać przekazany do kolejnych testów US Navy.
Testy na Atlantyku: kilka dni, które pokażą, czy okręt „słyszy” lepiej niż przeciwnik
„Massachusetts” jest 25. jednostką klasy Virginia i 12. zbudowaną w stoczni Newport News. Cały program to filar amerykańskiej strategii podwodnej, której celem jest utrzymanie przewagi technologicznej nad Chinami i Rosją.
Dzięki napędowi jądrowemu okręt może:
- pozostać pod wodą przez kilka tygodni,
- poruszać się praktycznie bezgłośnie,
- działać w pełnej tajemnicy w dowolnym miejscu na świecie.
Co wyróżnia USS Massachusetts na tle innych okrętów atomowych
Jednostka należy do klasy Virginia – Block IV, czyli przedostatniej generacji amerykańskich okrętów atakujących. Okręty klasy Virginia są budowane modułowo. To oznacza, że nowe technologie można do nich łatwo dodawać – od systemów sonarowych po broń hipersoniczną.
Najważniejsze cechy USS Massachusetts
- długość: ok. 115 metrów,
- wyporność: ~7 800 ton,
- napęd: reaktor jądrowy, bez potrzeby wynurzania przez tygodnie,
- uzbrojenie: pociski manewrujące Tomahawk, torpedy Mk48,
- specjalne śluzy dla komandosów SEAL.
Każdy element zaprojektowano tak, by zminimalizować hałas. Dla przeciwnika taki okręt jest praktycznie „niesłyszalny”.
Bloki V (w produkcji) będą miały dodatkowe moduły z jeszcze większą liczbą rakiet – i to stąd wzięła się często powtarzana liczba 10 200 ton.
„Cały nasz zespół wie, jak ważne jest dostarczanie nowych możliwości flocie. Pierwsze testy Massachusetts są kluczowym krokiem na tej drodze” – powiedziała Kari Wilkinson, prezes stoczni Newport News Shipbuilding (HII, 07.10.2025).
USA kontra Rosja i Chiny: wyścig toczy się pod wodą
Rosja stawia na gigantyczny okręt „Biełgorod” z dronami Posejdon, a Chiny budują jednostki Type 096 z nowymi rakietami balistycznymi. Stany Zjednoczone odpowiadają cichą precyzją – zamiast masy, stawiają na technologię akustyczną, sztuczną inteligencję i systemy samoobrony. Każdy taki test to pokaz siły i zapowiedź nowego etapu podwodnego wyścigu zbrojeń.
Dlaczego to ma znaczenie także dla Polski i NATO
Nowe jednostki klasy Virginia to rdzeń floty sojuszu AUKUS (USA–Wielka Brytania–Australia), która w przyszłości ma wspierać również operacje NATO. Oznacza to, że część technologii – sonarowych, komunikacyjnych, a nawet bezzałogowych – może trafić do sojuszników, w tym do systemów rozpoznania na Bałtyku.
Co dalej z USS Massachusetts?
- Po pierwszych testach rozpoczną się kolejne etapy prób, a następnie formalny odbiór przez US Navy.
- Zgodnie z harmonogramem jednostka powinna wejść do służby na przełomie 2025/2026 roku.
- Dla Amerykanów to jasny sygnał: program Virginia pozostaje na torze, mimo globalnych napięć i rosnących kosztów produkcji.
FAQ: Najważniejsze pytania o okręt USS Massachusetts
Czy Massachusetts to okręt z rakietami balistycznymi?
Nie. To jednostka atakująca (SSN) z pociskami Tomahawk, nie nosiciel strategicznych ICBM.
Jak długo może pozostać pod wodą?
Dzięki reaktorowi jądrowemu – nawet kilka tygodni bez potrzeby wynurzenia.
Kiedy trafi do floty?
Po zakończeniu drugiej fazy testów, prawdopodobnie na przełomie 2025/2026 roku.
