Na skróty:

Nazwa: USS Massachusetts (SSN-798), klasa Virginia , blok IV

USS Massachusetts (SSN-798), klasa , blok IV Długość: ok. 115 m , wyporność ~7 800 t

ok. , wyporność Napęd: reaktor jądrowy, pozwala działać tygodniami bez wynurzenia

reaktor jądrowy, pozwala działać Testy: pierwsze zanurzenie i manewry zakończone 7 października 2025

pierwsze zanurzenie i manewry zakończone Producent: Huntington Ingalls Industries – Newport News Shipbuilding

Co dalej: seria prób technicznych i przygotowania do przekazania US Navy

Okręt, którego nikt nie zobaczy. „Massachusetts” zanurzył się po raz pierwszy

Pierwsze próby morskie nowego atomowego okrętu podwodnego USS Massachusetts (SSN-798) zakończyły się sukcesem - informuje Huntington Ingalls Industries (HII). Dla amerykańskiej marynarki wojennej to moment symboliczny: kolejny krok w stronę floty, która ma być niemal niewykrywalna pod wodą.

Według komunikatu HII, przez kilka dni załoga i inżynierowie z Newport News Shipbuilding testowali systemy i podzespoły nowego okrętu. W programie znalazły się:

pierwsze pełne zanurzenie jednostki,

jednostki, manewry przy dużej prędkości na powierzchni i pod wodą,

na powierzchni i pod wodą, wstępna ocena systemów napędowych i bezpieczeństwa.

To tzw. initial sea trials – pierwszy etap prób morskich, który decyduje o tym, czy okręt może zostać przekazany do kolejnych testów US Navy.

Testy na Atlantyku: kilka dni, które pokażą, czy okręt „słyszy” lepiej niż przeciwnik

„Massachusetts” jest 25. jednostką klasy Virginia i 12. zbudowaną w stoczni Newport News. Cały program to filar amerykańskiej strategii podwodnej, której celem jest utrzymanie przewagi technologicznej nad Chinami i Rosją.

Dzięki napędowi jądrowemu okręt może:

pozostać pod wodą przez kilka tygodni ,

, poruszać się praktycznie bezgłośnie ,

, działać w pełnej tajemnicy w dowolnym miejscu na świecie.

Co wyróżnia USS Massachusetts na tle innych okrętów atomowych

Jednostka należy do klasy Virginia – Block IV, czyli przedostatniej generacji amerykańskich okrętów atakujących. Okręty klasy Virginia są budowane modułowo. To oznacza, że nowe technologie można do nich łatwo dodawać – od systemów sonarowych po broń hipersoniczną.

Najważniejsze cechy USS Massachusetts

długość: ok. 115 metrów ,

, wyporność: ~7 800 ton ,

, napęd: reaktor jądrowy , bez potrzeby wynurzania przez tygodnie ,

, bez potrzeby wynurzania przez , uzbrojenie: pociski manewrujące Tomahawk , torpedy Mk48 ,

, , specjalne śluzy dla komandosów SEAL.

Każdy element zaprojektowano tak, by zminimalizować hałas. Dla przeciwnika taki okręt jest praktycznie „niesłyszalny”.

Bloki V (w produkcji) będą miały dodatkowe moduły z jeszcze większą liczbą rakiet – i to stąd wzięła się często powtarzana liczba 10 200 ton.

„Cały nasz zespół wie, jak ważne jest dostarczanie nowych możliwości flocie. Pierwsze testy Massachusetts są kluczowym krokiem na tej drodze” – powiedziała Kari Wilkinson, prezes stoczni Newport News Shipbuilding (HII, 07.10.2025).

USA kontra Rosja i Chiny: wyścig toczy się pod wodą

Rosja stawia na gigantyczny okręt „Biełgorod” z dronami Posejdon, a Chiny budują jednostki Type 096 z nowymi rakietami balistycznymi. Stany Zjednoczone odpowiadają cichą precyzją – zamiast masy, stawiają na technologię akustyczną, sztuczną inteligencję i systemy samoobrony. Każdy taki test to pokaz siły i zapowiedź nowego etapu podwodnego wyścigu zbrojeń.

Dlaczego to ma znaczenie także dla Polski i NATO

Nowe jednostki klasy Virginia to rdzeń floty sojuszu AUKUS (USA–Wielka Brytania–Australia), która w przyszłości ma wspierać również operacje NATO. Oznacza to, że część technologii – sonarowych, komunikacyjnych, a nawet bezzałogowych – może trafić do sojuszników, w tym do systemów rozpoznania na Bałtyku.

Co dalej z USS Massachusetts?

Po pierwszych testach rozpoczną się kolejne etapy prób, a następnie formalny odbiór przez US Navy .

. Zgodnie z harmonogramem jednostka powinna wejść do służby na przełomie 2025/2026 roku .

. Dla Amerykanów to jasny sygnał: program Virginia pozostaje na torze, mimo globalnych napięć i rosnących kosztów produkcji.

FAQ: Najważniejsze pytania o okręt USS Massachusetts

Czy Massachusetts to okręt z rakietami balistycznymi?

Nie. To jednostka atakująca (SSN) z pociskami Tomahawk, nie nosiciel strategicznych ICBM.

Jak długo może pozostać pod wodą?

Dzięki reaktorowi jądrowemu – nawet kilka tygodni bez potrzeby wynurzenia.

Kiedy trafi do floty?

Po zakończeniu drugiej fazy testów, prawdopodobnie na przełomie 2025/2026 roku.