Hamas przekazuje listy zakładników i więźniów

Negocjacje koncentrują się na mechanizmach zakończenia konfliktu, wycofaniu sił izraelskich ze Strefy Gazy oraz umowie wymiany - dodał Hamas.

Współpraca międzynarodowa w Egipcie

Podczas rozmów toczących się w egipskim kurorcie Szarm el-Szejk nie uzgodniono jeszcze terminu wdrożenia pierwszej fazy 20-punktowego planu Trumpa - przekazała agencja Reutera, powołując się na informacje uzyskane od źródeł palestyńskich.

Do rozmów w środę włączy się amerykańska delegacja, w skład której wchodzą specjalny wysłannik Steve Witkoff i Jared Kushner, zięć Trumpa, który pełnił funkcję wysłannika na Bliski Wschód podczas pierwszej kadencji prezydenckiej teścia. W środę do dyskusji dołączyć ma też izraelski minister ds. strategicznych Ron Dermer, bliski powiernik premiera Benjamina Netanjahu - poinformował Reuters, powołując się na źródła izraelskie. Oczekiwany jest także premier Kataru szejk Mohammed bin Abdulrahman as-Sani.

Różnice stanowisk

Jednak przedstawiciele wszystkich stron apelowali o ostrożność w ocenie perspektyw szybkiego porozumienia - podkreśliła agencja. O ile Hamas domaga się całkowitego wycofania sił izraelskich i natychmiastowego rozpoczęcia kompleksowego procesu odbudowy pod nadzorem palestyńskiego „narodowego organu technokratycznego”, o tyle Izrael żąda rozbrojenia Hamasu - przypomniał Reuters.

Rola Turcji w porozumieniu

W egipskich rozmowach uczestniczą również przedstawiciele Turcji, w tym szef tureckich służb wywiadowczych Ibrahim Kalin. Prezydent Recep Tayyip Erdogan, który rozmawiał z dziennikarzami podczas środowej podróży z Azerbejdżanu, stwierdził, że Ankara wyjaśnia Hamasowi, jakie podejście jest najlepsze dla przyszłości państwa palestyńskiego. Dodał, że Turcja popiera wysiłki pokojowe Trumpa, a amerykański prezydent zwrócił się do Ankary z prośbą o przekonanie Hamasu do przyjęcia propozycji.

Perspektywy pokoju

Erdogan oświadczył, że ma nadzieję na nadejście dobrych wiadomości, a prowadzone rozmowy są nad wyraz istotne. Ocenił, że to Izrael jest dla planu Trumpa przeszkodą i powinien on zaniechać działań militarnych. Stwierdził, że obciążanie odpowiedzialnością za pokój wyłącznie Hamasu i Palestyńczyków nie byłoby sprawiedliwe.

Erdogan powiedział również, że w każdym scenariuszu powojennym Gaza musi pozostać częścią państwa palestyńskiego, a zarządzać nią powinni Palestyńczycy. Dodał, że należy szczegółowo omówić rozmieszczenie sił zagranicznych w Strefie Gazy, a Ankara jest gotowa przyczynić się do wszystkich wysiłków.