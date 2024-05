Pierwsza komunia sprzed 100 lat. Stroje chłopców inne niż dzisiaj, a dziewczynek? [GALERIA]

Przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej rozpoczynały się wiele miesięcy przed samą uroczystością. Dzieci uczęszczały na regularne katechezy, podczas których uczono je podstaw wiary katolickiej, modlitw oraz zasad przystępowania do sakramentów. W domach rodziny także kładły duży nacisk na nauczanie i modlitwę, dbając, by dziecko było odpowiednio przygotowane duchowo.