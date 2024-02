Tłusty czwartek w PRL-u. Obchodziły go i Cukiernia Blikle i koło gospodyń wiejskich [GALERIA] »

Pączek jaki smażony wyrób wykonywany z mąki pszennej, bardzo często nadziewany, jest znany od starożytności. Już w Rzymie zajadano się bowiem bułkami smażonymi w tłuszczu. W epoce nowożytnej pączki były już bardzo podobne do współczesnych. Nie zawsze jednak można było to samo powiedzieć o nadzieniu. Te bowiem potrafiło być z…boczku. Tak bowiem recepturę na pączki przedstawia XVIII wieczna gdańska książka kucharska. Według niej pączek to boczek w kulce z ciasta drożdżowego smażony na smalcu. Tradycyjnie bowiem ostatni czwartek przed wielkim postem znany także był jako zapusty, mięsopust, karnawał. W Polsce o w tym dniu dozwolone jest objadanie się. Pierwotnie chodziło o mięsa, ale obecnie wolimy słodkie obżarstwo.