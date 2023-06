1/8 Jazda na żaglach to nie tylko przyjemność, ale także doskonała okazja do nauki. Można zdobyć podstawowe umiejętności żeglarskie, takie jak sterowanie jachtem, obsługa żagli i nawigacja. To świetna okazja dla dzieci, aby nauczyły się pracy zespołowej i zdobyły pewność siebie.