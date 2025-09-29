W ciągu pięciu lat rozdźwięk między najbogatszym a najbiedniejszym regionem Polski zmniejszył się o ponad 20 pkt proc. Na koniec 2023 r. PKB per capita w regionie stołecznym warszawskim stanowił 200,9 proc. średniej krajowej, a w woj. lubelskim – 68,9 proc. Na koniec 2018 r. było to odpowiednio 219,8 proc. i 67,6 proc. Oprócz aglomeracji warszawskiej wyniki powyżej średniej dla całego kraju utrzymują jedynie trzy województwa: dolnośląskie, wielkopolskie i śląskie, choć ich przewaga nad najbiedniejszymi regionami też maleje. Od 2018 r. PKB na mieszkańca w ujęciu nominalnym najbardziej urósł w woj. podlaskim (o 77,7 proc.), mazowieckim z wyłączeniem Warszawy (o 76,5 proc.) oraz świętokrzyskim (o 70,1 proc.).

Rośnie natomiast udział Warszawy w tworzeniu PKB: w 2023 r. już 18,3 proc. wartości finalnych towarów i usług pochodziło z regionu stołecznego, co oznacza wzrost o 0,9 pkt proc. wobec 2018 r. Wzrósł też wkład pozostałej części woj. mazowieckiego (z 5,2 proc. do 5,4 proc.), a spadł woj. kujawsko-pomorskiego (z 4,4 proc. do 4,2 proc.).