Za uchwaleniem ustawy zagłosowało 420 posłów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Nowe przepisy mają przede wszystkim lepiej chronić prawa osób, których nieruchomości będą objęte decyzją dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji w ramach CPK. Zgodnie z ustawą wprowadzona ma zostać nowa konstrukcja decyzji lokalizacyjnej. Obecnie decyzja ta nie wiąże się automatycznie z rozpoczęciem postępowania odszkodowawczego za wywłaszczaną nieruchomość; po zmianie będzie mogła ona mieć rygor natychmiastowej wykonalności. Zdaniem rządu będzie to powodowało m.in. rozpoczęcie postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania oraz możliwość dysponowania nieruchomością przez spółkę CPK na cele budowlane.

W ocenie spółki CPK zmiana w zakresie decyzji lokalizacyjnej usprawni proces inwestycyjny.

„Spółka będzie mogła rozpocząć wcześniej niż dotąd przygotowania do prac budowlanych, przede wszystkim w zakresie uzgodnień administracyjnych, m.in. uzyskania niezbędnych dokumentów, w tym pozwolenia na budowę. Dzięki zmianom w procedurze administracyjnej nie trzeba będzie czekać na ostateczność decyzji lokalizacyjnej” – tłumaczyła spółka.

Zgodnie z ustawą wprowadzony ma zostać też minimalny termin na wydanie nieruchomości. Aktualnie brak jest ustawowego minimalnego terminu, co może prowadzić do niekorzystnych sytuacji dla osób wywłaszczonych. Po zmianie przepisów termin na wydanie nieruchomości nie będzie mógł być krótszy niż: 120 dni od daty, gdy decyzja lokalizacyjna stanie się ostateczna, lub 120 dni od wydania decyzji odszkodowawczej w pierwszej instancji, jeśli decyzji lokalizacyjnej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Ustawa zakłada też wyznaczenie terminu dla wojewody na ustalenie wysokości odszkodowania – będzie musiał to zrobić w ciągu 30 dni od dnia, gdy decyzja lokalizacyjna stała się ostateczna, lub 60 dni od dnia nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji lokalizacyjnej.

Nowela ma sprawić też, że więcej osób będzie uprawnionych do uzyskania zaliczki na poczet odszkodowania. Poza właścicielami nieruchomości z budynkami będą to także właściciele nieruchomości niezabudowanych. Osoba uprawniona do odszkodowania będzie mogła wystąpić z wnioskiem o zaliczkę w wysokości 85 proc. ustalonego odszkodowania przez organ pierwszej instancji. Zaliczka wypłacana będzie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł. (PAP)

