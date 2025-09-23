- O północy ze środy na czwartek otwieramy przejścia graniczne z Białorusią - poinformował premier Donald Tusk. Granica jest zamknięta od 16 września.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o zamknięciu do odwołania granicy polsko-białoruskiej. Resort podkreślił, że jest to podyktowane troską o bezpieczeństwo Polek i Polaków. Jak dodano, zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom jest dla ministerstwa priorytetem. Decyzja o zamknięciu granic związana jest z manewrami rosyjsko-białoruskimi „Zapad 2025”, co nie oznacza zamknięcia granicy wyłącznie na czas tych ćwiczeń.
