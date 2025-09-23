Bosch wstrzymuje budowę fabryki pomp ciepła w Dobromierzu – przyczyny decyzji

Kierownik komunikacji korporacyjnej Grupy Bosch w Polsce Magdalena Kołomańska poinformowała, że "Grupa Bosch podjęła decyzję o zawieszeniu rozpoczęcia budowy fabryki pomp ciepła w Dobromierzu na Dolnym Śląsku. Zakład miał uzupełnić istniejącą sieć produkcyjną pomp ciepła Bosch w Europie, która obejmuje fabryki w Portugalii, Niemczech i Szwecji". Powodem wstrzymania inwestycji są prognozy związane z wolniejszym niż pierwotnie zakładano wzrostem zapotrzebowania na pompy ciepła.

Rynek pomp ciepła w Europie: Bosch analizuje wolniejszy wzrost i niepewność gospodarczą

Jak dodała, ta technologia pozostaje dla firmy Bosch kluczowa do osiągnięcia europejskich celów klimatycznych na rynku budowlanym, ale wobec prognoz rynkowych koncern wstrzymał się z decyzją dotyczącą budowy fabryki. Kołomańska wyjaśniła, że „rosnąca niepewność polityczna i gospodarcza w Europie negatywnie wpływa na europejski rynek pomp ciepła. Przewiduje się, że jego wzrost będzie wolniejszy niż wcześniej zakładano”.

Inwestycja Bosch w Dobromierzu – plany fabryki i potencjalne miejsca pracy

Przedstawiciele firmy wyrazili również przekonanie, że popyt na pompy ciepła będzie się w przyszłości umacniał ze względu na konieczność osiągnięcia ustalonych celów klimatycznych, a gdy to nastąpi, plany dotyczące nowego zakładu zostaną poddane ponownej analizie. O planach budowy fabryki firma Bosch informowała w 2023 r. Wedle zamierzeń fabryka pomp ciepła miała powstać w Dobromierzu w powiecie świdnickim, w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej WSSE Invest-Park. Produkcja w nowym zakładzie miała ruszyć na przełomie 2025 i 2026 r. Inwestor zapewniał, że do 2027 r. w fabryce powstanie 500 miejsc pracy.

Według ówczesnych danych zapotrzebowanie na pompy ciepła w Polsce rosło w o kilkadziesiąt procent rok do roku. Przedstawiane wówczas prognozy przewidywały, że w ciągu dekady w Unii Europejskiej ma zostać zainstalowanych 30 mln pomp ciepła.