Nowe zamówienia w przemyśle w sierpniu 2025 r.

Według danych GUS, nowe zamówienia w przemyśle w sierpniu 2025 r. wzrosły o 2,9 proc. rok do roku wobec wzrostu o 2,5 proc. miesiąc wcześniej. W ujęciu miesięcznym zamówienia spadły jednak o 2,6 proc., po wcześniejszym wzroście o 0,4 proc.

Zamówienia eksportowe również wykazały wzrost – w sierpniu były wyższe o 0,7 proc. rdr, choć w porównaniu do lipca spadły o 2,2 proc. Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle obrazuje rozwój popytu na wyroby i usługi i jest jednym z najważniejszych wskaźników dla przyszłej produkcji.

Sprzedaż hurtowa w dół

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych spadła w sierpniu o 0,6 proc. rdr, po wcześniejszym wzroście o 1,8 proc. W ujęciu miesięcznym spadek wyniósł aż 7,8 proc., wobec lipcowego wzrostu o 3,0 proc.

Z kolei sprzedaż hurtowa firm hurtowych wzrosła symbolicznie o 0,1 proc. rdr, wobec 2,4 proc. miesiąc wcześniej. W ujęciu miesięcznym nastąpił jednak spadek o 5,5 proc., po wcześniejszym wzroście o 3,1 proc.

Stopa bezrobocia w sierpniu 2025 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w sierpniu 5,5 proc. wobec 5,4 proc. w lipcu – podał GUS. Szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziły ten wynik.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła do 856,3 tys. osób wobec 830,6 tys. miesiąc wcześniej. Spadła natomiast liczba nowych rejestracji – w sierpniu wyniosła 96,8 tys., wobec 108,4 tys. w lipcu.