98 oskarżonych w sprawie wyłudzeń VAT w Częstochowie

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Częstochowie – podała w czwartek Komenda Miejska Policji w Częstochowie. Gang rozbili częstochowscy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą w Częstochowie, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. Jak ustalili śledczy, grupa działała od kilku lat.

Policja podała, że członkowie grupy wystawiali fikcyjne faktury VAT dotyczące wykonania usług, m.in. napraw pojazdów. Chodziło o uszczuplenie należności z tytułu podatku od towarów i usług przez ich odbiorców.

Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej

Prokuratura 98 podejrzanym przedstawiła łącznie 167 zarzutów dotyczących m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzania do obrotu nierzetelnych faktur VAT oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. 36-letni mieszkaniec powiatu częstochowskiego, który kierował tym gangiem, odpowie za tzw. zbrodnię vatowską zagrożoną karą do 25 lat więzienia.

Policja i prokuratura zabezpieczyły mienie na 3,7 mln zł

Podczas śledztwa wobec czterech podejrzanych stosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. W toku postępowania zabezpieczono mienie należące do podejrzanych o szacunkowej wartości 3,7 mln zł.