Ankieterzy zapytali Polaków o to, czy planują wyjazd z kraju w razie rosyjskiej agresji na nasz kraj. Na tak postawione pytanie jedynie 30 proc. ankietowanych udzieliło twierdzącej odpowiedzi. Kolejne 70 proc. ankietowanych odpowiedziało przecząco.
Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 10-11.09.2025 r. na próbie 1020 dorosłych Polaków.(PAP)
mchom/ jpn/
