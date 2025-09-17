Zapowiedź podjęcia uchwały ws. programu Orka padła podczas wtorkowej wizyty premiera Donalda Tuska w Ustce.

Szef rządu przekazał, że z inicjatywy wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, rząd w środę przyjmie uchwałę, która zobowiązuje do zakupu okrętów podwodnych do końca tego roku. Dodał, że wszystkie oferty w tej sprawie zostały przebadane, a teraz rząd podejmie decyzję, kto będzie naszym „ostatecznym partnerem w tym programie”.

Formalnie punkt dotyczący programu Orka figuruje w porządku obrad jako informacja o stanie prac nad pozyskaniem okrętów podwodnych nowego typu wraz z projektem zapisu protokolarnego.

Siedem firm z różnych państw zgłosiło oferty na sprzedaż okrętów

Oferty na sprzedaż Polsce okrętów złożyło łącznie siedem firm z różnych państw – dwie z Korei Południowej oraz po jednej z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Szwecji i Włoch. Według sygnałów płynących z zajmującej się zakupami sprzętu dla polskich sił zbrojnych Agencji Uzbrojenia najlepiej ocenione zostały trzy z nich – niemiecka (stocznia ThyssenKrupp Marine Systems), szwedzka (Saab) i włoska (Fincantieri). W ostatnich miesiącach odpowiedzialny za politykę zbrojeniową wiceszef MON Paweł Bejda wraz z delegacją odwiedził stocznie w tych trzech krajach.

W harmonogramie posiedzenia rządu 17.09.2025 r. również projekt ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry

W harmonogramie środowego posiedzenia rządu jest też projekt ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, którego siedzibą miałoby być Gryfino. Tworzy się go w celu m.in. zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz walorów krajobrazowych oraz przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody.

Projektowany Park Narodowy Doliny Dolnej Odry ma objąć obszar o powierzchni 3 tys. 856,30 ha w województwie zachodniopomorskim. Na tym obszarze ma być możliwe prowadzenie wędkarstwa, tj. amatorskiego połowu ryb oraz rybactwa i rybołówstwa kulturowego rozumianego jako połów np. ryb sposobem tradycyjnym dla danego regionu. Wędkarstwo ma być możliwe na zasadach określonych w planie ochrony, zadaniach ochronnych lub w zarządzeniu dyrektora parku narodowego.

Do rybactwa i rybołówstwa kulturowego będzie miał zastosowanie przepis przewidujący, że w planie ochrony parku narodowego, a do czasu jego sporządzenia – w zadaniach ochronnych – ustala się miejsca, które mogą być udostępniane, oraz maksymalną liczbę osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach. Katalog elementów planu ochrony parku ma zostać uzupełniony o wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów rybactwa i rybołówstwa kulturowego.

Posłowie będą dyskutować o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

Ministrowie mają zająć się także projektem noweli ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, który zakłada możliwość przeprowadzenia w 2026 r. aukcji interwencyjnej, w przypadku gdyby aukcja dla morskich farm wiatrowych (MFW) planowana na 2025 r. nie powiodła się z powodu braku wystarczającej liczby zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji albo nie rozstrzygnięto jej z powodu złożenia mniej niż trzech ważnych ofert.

Projekt przewiduje również, że projekty offshore, które dostały już wsparcie w ramach I, nieaukcyjnej fazy budowy offshore, będą miały możliwość zgłoszenia dodatkowej mocy do aukcji. W Ocenie Skutków Regulacji (OSR) zauważono, że dla niektórych z tych projektów moc wskazana w decyzji lokalizacyjnej i wydanych warunkach przyłączenia może być wyższa niż moc, dla której przyznano wsparcie w ramach I fazy. Zaproponowano rozwiązanie, które umożliwi budowę dodatkowej mocy na danym obszarze i zgłoszenie jej do aukcji. Limit tej dodatkowej mocy dla wszystkich obszarów to 200 MW.

Posiedzenie rządu 17.09.2025 r.: W porządku obrad jest projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług

W porządku obrad jest też przygotowany przez resort finansów i gospodarki projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, który jest częścią rządowego pakietu deregulacyjnego i ma na celu dostosowanie przepisów do zmian w unijnych regulacjach celnych. Chodzi o umożliwienie podatnikowi stosującemu procedurę uproszczoną rozliczania VAT w deklaracji bez względu na termin, w którym ma on przedkładać zgłoszenie uzupełniające.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi polskimi przepisami, jeśli podatnik nie rozliczył VAT w ciągu czterech miesięcy, traci prawo do jego rozliczenia w deklaracji podatkowej i jest zobowiązany do zapłaty kwoty podatku wraz z odsetkami. Podatnik rozliczający należności w deklaracji nie musi fizycznie płacić podatku z tytułu importu towarów. (PAP)

sno/ sdd/