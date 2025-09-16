W związku ze wzrostem zagrożenia w Polsce rząd przygotował poradnik, w którym zawartych jest wiele informacji o tym, jak przygotować się na ewentualne niebezpieczeństwo. Jak czytamy we wstępie, dezinformacja, cyberataki, zagrożenia hybrydowe, sabotaż czy dywersja są wykorzystywane do destabilizacji państwa. Na nasze poczucie bezpieczeństwa wpływa również wojna za wschodnią granicą. Poza tym wzrasta ryzyko ekstremalnych zjawisk pogodowych. Wielu zagrożeń nie da się uniknąć, ale można się na nie przygotować. Poradnik ma w tym pomóc. Jest dostępny w wersji elektronicznej, ale rząd zapowiedział, że będzie również rozesłany do wszystkich gospodarstw domowych w Polsce.

Oto 10 najważniejszych zasad z rządowego poradnika bezpieczeństwa

"Poradnik bezpieczeństwa" radzi ustalić rodzinny plan na wypadek kryzysu. Warto wspólnie omówić m.in. miejsca i terminy spotkań w okolicy i poza miejscowością zamieszkania. Ważne, by regularnie aktualizować i ćwiczyć plan.

Rząd w poradniku przedstawia dekalog bezpieczeństwa:

1. Korzystaj z wiarygodnych źródeł informacji, przede wszystkim rządowych;

2. Opracuj i przećwicz rodzinny plan kryzysowy na wypadek różnych zagrożeń, konieczności ewakuacji i ewentualnego rozdzielenia;

3. Przygotuj domowe zapasy na minimum trzy dni i regularnie je przeglądaj;

4. Skompletuj apteczkę z lekami. Naucz się udzielać pierwszej pomocy;

5. Regularnie rób lub zlecaj przeglądy instalacji: elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej i kominowej;

6. Dla dzieci i seniorów przygotuj identyfikatory z imieniem, nazwiskiem i telefonem kontaktowym;

7. Jeżeli masz zwierzęta, zaczipuj je lub oznakuj;

8. Sprawdź, gdzie jest najbliższe miejsce schronienia;

9. Skompletuj plecak ewakuacyjny;

10. Słuchaj poleceń służb i współdziałaj z innymi.

Poradnik bezpieczeństwa. Kiedy i w jaki sposób możemy zostać wezwani do obrony kraju?

Rząd zaznacza, że w czasie konfliktu zbrojnego nadal będziesz pracować w swoim zawodzie, chyba że otrzymasz inne zadania. Jeśli dostaniesz przydział mobilizacyjny do obrony cywilnej, zajmiesz się zadaniami, które pomogą chronić ludzi, mienie, infrastrukturę lub dobra kultury.

Poradnik przypomina, że każdy obywatel Polski ma konstytucyjny obowiązek obrony kraju. W czasie zewnętrznego zagrożenia, w sytuacjach kryzysowych lub po ogłoszeniu stanu wojennego, państwo może wezwać do udziału w działaniach obronnych i wspierających bezpieczeństwo publiczne. Może być to wykonywanie różnego rodzaju zadań na rzecz obrony, przyjęcie obowiązków związanych z nadanymi przydziałami mobilizacyjnymi lub pełnienie czynnej służby wojskowej.

W jaki sposób dowiesz się o mobilizacji? Z mediów i obwieszczeń w miejscach publicznych lub przy indywidualnym wezwaniu. Termin i miejsce stawiennictwa znajdziesz na karcie mobilizacyjnej. Jeżeli karta zaginęła lub dane na niej są nieaktualne, należy skontaktować się z najbliższym Wojskowym Centrum Rekrutacji.

Rządowy poradnik odpowiada też na pytania: jak zadbać o osoby szczególnie potrzebujące pomocy, jak rozmawiać z dziećmi o zagrożeniach, w jaki sposób zatroszczyć się o zwierzęta, a także jak na sytuację kryzysową przygotować swoje miejsce zamieszkania.

Zgromadzenie zapasów na trzy dni. W co warto się zaopatrzyć?

Rząd przygotował następujące wskazówki, w jaki sposób warto się zabezpieczyć na wypadek kryzysu i jak powinny wyglądać zapasy domowe na minimum trzy dni:

Jedzenie i picie: minimum 3 litry wody na osobę na dobę, żywność gotowa do spożycia;

Apteczka: leki przyjmowane na stałe, przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwwymiotne, przeciwbiegunkowe, gaza, bandaże, opatrunki na oparzenia, rękawiczki jednorazowe, środki antyseptyczne, opaska do tamowania krwotoków, termometr i nożyczki, maseczki FFP3, folia termiczna;

Środki czystości i higieny osobistej: papier toaletowy, chusteczki nawilżane, podpaski, pieluchy, środki dezynfekujące, worki na śmieci, wiadro z pokrywą;

Oświetlenie i łączność: latarka i radio na baterie lub na korbkę, naładowany telefon, ładowarka, naładowany powerbank, pasujące kable i baterie, świeczki do użytku domowego, zapalniczka;

Koce, śpiwory i ciepła odzież;

Gotówka w różnych nominałach;

Narzędzia i sprzęt: taśmy, folie, zestawy do uszczelniania;

Alternatywne źródło ogrzewania, które nie działa na prąd.

Jak rozpoznać sygnały alarmowe?

Do informowania o zagrożeniu służby wykorzystują: syreny alarmowe, megafony, media - radio, telewizję, internet, Regionalny System Ostrzegania RSO (tu znajdziesz linki do aplikacji RSO), Alerty RCB wysyłane na telefony komórkowe, bezpośredni kontakt ze strony służb.

W Polsce mamy obecnie tylko dwa rodzaje sygnałów alarmowych:

Jeśli usłyszysz sygnał alarmowy, włącz radio lub telewizor i stosuj się do komunikatów.

Postępowanie w czasie ewakuacji. Praktyczne rady z poradnika bezpieczeństwa

Jeżeli dojdzie do ewakuacji, bezwzględnie zastosuj się do poleceń, które znajdziesz na stronach rządowych, przez Alerty RCB, RSO i w mediach.

Rady na wypadek ewakuacji:

Zamknij okna, dopływ wody, wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe, wygaś wszystkie źródła ognia (piec, kominek, kuchenka);

Ubierz się stosownie do warunków pogodowych;

Upewnij się, że dzieci mają przy sobie dane kontaktowe opiekuna oraz informacje medyczne;

Zabierz plecak ewakuacyjny;

Sprawdź, czy sąsiedzi wiedzą o alarmie. W miarę możliwości pomóż osobom ze szczególnymi potrzebami;

Skorzystaj ze zorganizowanego transportu lub idź pieszo do wyznaczonego miejsca;

Jeśli używasz samochodu, nie blokuj dróg ewakuacyjnych;

Pamiętaj o zwierzętach, a jeśli ich ewakuacja nie jest możliwa, zabezpiecz je i zapewnij im jedzenie i wodę;

Powiadom bliskich, że się ewakuujesz, w jaki sposób i dokąd.

Plecak ewakuacyjny. Co powinien zawierać wg poradnika bezpieczeństwa?

Co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym zgodnie z rządowym poradnikiem bezpieczeństwa?

Woda butelkowana. Filtry lub tabletki do uzdatniania wody;

Apteczka i leki osobiste, środki higieniczne i do dezynfekcji;

Dokumenty, kopie na pendrivie i gotówka w różnych nominałach;

Latarka i radio na baterie lub na korbkę, naładowany telefon i powerbank, ładowarka, pasujące kable i zapasowe baterie;

Scyzoryk lub multitool, zapalniczka, worki na śmieci, mapy drukowane;

Żywność wysokoodżywcza gotowa do spożycia (batony energetyczne, suszone owoce, bakalie itp.);

Ważna rzecz osobista, np. zdjęcie, pamiątka rodzinna;

Ubranie dopasowane do pory roku, odzież przeciwdeszczowa, śpiwór, karimata, folia termiczna;

Alternatywna łączność (np. walkie-talkie).

Jak przygotować się na blackout i jak się zachować w razie jego wystąpienia?

Blackout, czyli długotrwały brak prądu, może być spowodowany katastrofą naturalną lub celowym działaniem. Może trwać nawet kilka dni. Mieszkańcy tracą wówczas dostęp do ogrzewania, internetu i telefonu oraz możliwość płacenia kartą.

Jak przygotować się na blackout? Oto praktyczne rady:

Przygotuj alternatywne źródła: światła (latarki z zapasem baterii), ogrzewania (piecyk gazowy lub olejowy, kominek), łączności (radio na baterie, krótkofalówki, CB radio);

Rozważ zakup agregatu prądotwórczego;

Naładuj powerbanki. Włącz w telefonie tryb oszczędzania energii;

Przygotuj zapasy żywności gotowej do spożycia (np. konserwy, suchary, batony) i wody (min. 3 litry dziennie na osobę);

Miej przy sobie zapas gotówki w różnych nominałach.

W czasie blackoutu należy oszczędzać ciepło, zebrać domowników w jednym pokoju, ograniczyć otwieranie lodówki i zamrażarki (dłużej utrzymają niską temperaturę), odłączyć wszystkie urządzenia elektryczne od zasilania.

Atak z powietrza. Co robić?

"Poradnik bezpieczeństwa" mówi, że w przypadku ataku z powietrza, kiedy pojawi się sygnał alarmowy, należy pójść ustaloną wcześniej drogą ewakuacyjną do miejsca schronienia.

Zabierz ze sobą plecak ewakuacyjny (jego zawartość opisaliśmy powyżej). Unikaj wind. Idź schodami. Schronienie, do którego się udajesz, powinno być bez okien, mieć grube ściany, gruby strop, dostęp do powietrza i wyjście awaryjne.

W przypadku ataku z powietrza pamiętaj o tych zasadach:

Jeśli na otwartym terenie usłyszysz eksplozję, padnij na ziemię - najlepiej w zagłębieniu - i osłoń głowę;

Nie wychodź ze schronienia pochopnie;

Nie przeciążaj linii telefonicznych - korzystaj z SMS-ów;

Pomóż innym - sprawdź, kto wokół Ciebie potrzebuje wsparcia.

W poradniku można znaleźć również informacje o tym, jak zachować bezpieczeństwo w tłumie, gdzie szukać schronienia, co robić w czasie pożaru i powodzi, a także jak zachować się w przypadku zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych. Poradnik bezpieczeństwa radzi, jak zachować się wobec niepokojących zachowań w naszym otoczeniu, zagrożeń terrorystycznych i cyfrowych i cyberprzestępczości. Znajduje się tam również instrukcja pierwszej pomocy.

