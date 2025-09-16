O terminie przesłuchania lidera Prawo i Sprawiedliwość rzecznik prokuratury poinformował we wtorkowym komunikacie. Jak zaznaczył, planowane przesłuchanie będzie się odbywało w ramach prowadzonego w prokuraturze śledztwa dotyczącego „szeroko rozumianego” procesu organizacji wyborów korespondencyjnych (tzw. wyborów kopertowych).

W tym samym komunikacie prok. Skiba poinformował o umorzeniu równolegle prowadzonego śledztwa w zakresie udziału Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w organizacji tzw. wyborów kopertowych.

Jak czytamy w komunikacie, zarząd PWPW „nie miał zamiaru niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień oraz spowodowania skutku w postaci znacznej lub wielkiej szkody majątkowej w majątku spółki” przy organizacji tzw. wyborów kopertowych. Zdaniem prokuratury, podjęte przez zarząd działania „mieściły się w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, występującego w dacie zdarzenia” i były dokonane z dostatecznym usprawiedliwieniem.

Wiosną 2020 r. - w trakcie pandemii COVID-19 - ówczesny premier Mateusz Morawiecki polecił Poczcie Polskiej działania niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich, które w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa miały odbyć się 10 maja 2020 r. w trybie korespondencyjnym. Ostatecznie wybory odbyły się 28 czerwca (I tura), a głosowano w lokalach wyborczych. W lutym tego roku Morawiecki usłyszał w sprawie zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. (PAP)

nl/ rbk/