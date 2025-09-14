Ostrzeżenia II stopnia przed gwałtownymi wezbraniami wód w związku z opadami deszczu ogłoszono dla zlewni górnej i dolnej rzeki Łyny, obejmującej zasięgiem woj. warmińsko-mazurskie, oraz dla rzeki Wkry w woj. mazowieckim. Spodziewane jest tam przekroczenie stanu ostrzegawczego. Alert potrwa do poniedziałku do godz. 12.

Dla zlewni w regionach Śląska, Opolszczyzny, Dolnego Śląska ogłoszono ostrzeżenie I stopnia, gdzie punktowo może wystąpić przekroczenie stanu ostrzegawczego. Alert potrwa do godz. 17.

Ostrzeżenia I stopnia przed silnym deszczem z burzami

Natomiast ostrzeżenia I stopnia przed silnym deszczem z burzami będą obowiązywać dla woj. warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz dla części powiatów w woj. wielkopolskim, dolnośląskim, pomorskim i podlaskim.

Prognozowane są opady deszczu, okresami o natężeniu silnym i umiarkowanym do 40 mm. Miejscami mogą wystąpić burze i opady gradu. Podczas burz wiatr może osiągnąć prędkość do 70 km/h.

Burze i grad najdłużej będą się utrzymywać na Podlasiu

Najwcześniej zakończą się one o godz. 15 na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Śląsku. Najdłużej utrzymają się na Podlasiu, do godz. 2.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. (PAP)

