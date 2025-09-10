O tym, że prezydent USA Donald Trump planuje jeszcze w środę przeprowadzić rozmowę z prezydentem Karolem Nawrockim, poinformowała PAP przedstawicielka Białego Domu. „Prezydent Trump i Biały Dom śledzą doniesienia z Polski. Prezydent Trump planuje porozmawiać z prezydentem Nawrockim jeszcze dziś” - przekazała urzędniczka.
O rozmowę Nawrockiego z Trumpem szef KPRP Zbigniew Bogucki pytany był przed godz. 19.30 na antenie Polsat News. - Kiedy wyjeżdżałem z Pałacu, ta rozmowa jeszcze się nie rozpoczęła, ale teraz mam informację, że ta rozmowa właśnie trwa - powiedział.
Jak wskazał, to czwarta rozmowa tego typu – po dwóch telekonferencjach w szerszym gronie, które odbyły się przed spotkaniem i po spotkaniu Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce oraz po wrześniowej wizycie Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych.
- To, co powiedział wówczas prezydent USA, że wojska (amerykańskie w Polsce – PAP) pozostaną, a być może będzie zwiększenie (obecności amerykańskiej - PAP), w kontekście dnia dzisiejszego jest szczególnie ważne – powiedział Bogucki.
Niestety rozmowa Karola Nawrockiego z Trumpem może się nie spodobać Putinowi. Przypomnijmy, gdy doszło w Waszyngtonie do spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem, Rosja przeprowadziła jeszcze nocą atak na Ukrainę, naruszając przy tym przestrzeń powietrzną Polski.
W nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony. W ocenie wojska był to „akt agresji” i „bezprecedensowe zdarzenie”, które stworzyło realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli.
Ważne
Premier Donald Tusk poinformował, że doszło do 19 przekroczeń przestrzeni powietrznej, a drony nadleciały również z kierunku Białorusi. Dodał, że w nocy pierwszy raz doszło do zestrzelenia rosyjskich dronów nad terytorium państwa NATO.
