Premier Donald Tusk poinformował na X, że podczas rozmów m.in. z prezydentem Francji, kanclerzem Niemiec oraz sekretarzem generalnym NATO przyjął nie tylko wyrazy solidarności z Polską, ale "przede wszystkim propozycje konkretnego wsparcia obrony powietrznej naszego kraju".

„W moich dzisiejszych rozmowach z: Emmanuelem Macronem, Keirem Starmerem, Wołodymyrem Zełenskim, Giorgią Meloni, Friedrichem Merzem, Dickiem Schoofem i sekretarzem generalnym NATO przyjąłem nie tylko wyrazy solidarności z Polską, ale przede wszystkim propozycje konkretnego wsparcia obrony powietrznej naszego kraju” - napisał Tusk na portalu X premier.

Rosyjskie drony w Polsce. Az 19 razy naruszono przestrzeń powietrzną Polski

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone. Jak poinformował Radosław Sikorski, minionej nocy polska przestrzeń powietrzna została naruszona 19 razy.

Świat reaguje na atak dronów na Polskę. Jest nota protestacyjna dla Rosji

Na zdarzenie zareagowali przywódcy z całego świata; toczyły się liczne rozmowy na różnych szczeblach władz. Na wniosek Polski odbyły się konsultacje w ramach art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, a jeszcze w środę prezydent Karol Nawrocki ma rozmawiać z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej charge d'affaires ambasady rosyjskiej w Warszawie została wręczona nota protestacyjna. - Mamy do czynienia z bezprecedensowym przypadkiem ataku nie tylko na terytorium Polski, ale też NATO i UE - podkreślił wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.