Nowe święto może budzić emocje z racji pytań o kolejny dzień wolny od pracy w kalendarzu. Projekt, który wpłynął do Sejmu, ma jednak przede wszystkim uhonorować tych, którzy w obronie Ojczyzny utracili zdrowie. W uzasadnieniu podkreślono, że inwalidzi wojenni to grupa szczególna, wymagająca troski i indywidualnego traktowania ze strony państwa.
Projekt ustawy został złożony przez posła Adama Lubońskiego, wraz z grupą parlamentarzystów Klubu Polska 2050 - Trzecia Droga. Co więcej, wstępne poparcie zapowiedziała również Konfederacja, co daje szansę, że projekt zyska poparcie ponadpartyjne. W dokumentach sejmowych czytamy, że inicjatorzy podkreślają konieczność uhonorowania tych, którzy w obronie Polski oddali zdrowie, a często całe swoje życie zawodowe i rodzinne.
Dlaczego akurat 12 kwietnia? Data nie jest przypadkowa. To rocznica I Ogólnokrajowego Zjazdu Inwalidów Wojennych RP z 1919 roku, podczas którego formalnie powołano Związek Inwalidów Wojennych – jedną z najstarszych organizacji weteranów w Polsce. Wtedy, w odradzającej się Rzeczypospolitej, zrodziła się idea, że ofiara żołnierzy nie może zostać zapomniana.
Trudno oprzeć się refleksji, że w narodowej pamięci coraz więcej miejsca zajmują wydarzenia i postaci XX wieku. Dodanie tego dnia do kalendarza świąt państwowych to symboliczny ukłon w stronę ludzi, którzy już po zakończeniu bitew musieli stoczyć własną – z chorobą, niepełnosprawnością, samotnością.
To pytanie pojawia się najczęściej – zarówno w mediach, jak i w rozmowach w zakładach pracy. Niestety (albo stety, w zależności od punktu widzenia), 12 kwietnia nie będzie dniem wolnym od pracy. Ustawodawca zastrzegł, że nowe święto ma mieć charakter państwowy i symboliczny, a nie wpływać na rytm gospodarki czy edukacji.
Można to porównać do takich dat jak 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” czy 17 września – Dzień Sybiraka. To święta obchodzone oficjalnie, ale bez skutków dla pracowników. W praktyce oznacza to, że 12 kwietnia szkoły i urzędy będą działać normalnie, choć z pewnością w wielu miejscach odbędą się uroczystości i akademie.
Czy to dobrze? Część komentatorów twierdzi, że „prawdziwy szacunek” powinien oznaczać dzień wolny. Z drugiej strony – lista takich dat byłaby w Polsce coraz dłuższa, a kalendarz pracy coraz krótszy.
Nowe święto nie daje żadnych dodatkowych świadczeń – ma czysto symboliczny charakter. W rzeczywistości inwalidzi wojenni już dziś korzystają z wielu uprawnień oraz dodatków, które potwierdza prawo. Oto najistotniejsze:
Świadczenia finansowe:
- Dodatek kombatancki: 348,22 zł
- Dodatek pielęgnacyjny (dla inwalidów wojennych całkowicie niezdolnych do pracy): 522,33 zł
- Dodatek kompensacyjny: 52,23 zł
- Ryczałt energetyczny: 312,71 zł
- Dodatek do renty inwalidy wojennego: 1 333,24 zł
Ulgi i świadczenia pozapieniężne:
- Ulgi transportowe: 50 % na komunikację miejską; 51 % na transport krajowy (kolej/autobus)
- Zwolnienie z abonamentu RTV (RTV)
- Pierwszeństwo w obsłudze opieki zdrowotnej (m.in. leczenie bez kolejki)
- Darmowe leki i wyroby medyczne dla osób uprawnionych
- Pierwszeństwo przy naborze do DPS
Uprawnienia zawodowe i obywatelskie:
- Prawo do dodatkowych 10 dni roboczych urlopu (dla pracujących kombatantów)
- Możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę (kobiety od 55 r.ż., mężczyźni od 60 r.ż., jeśli urodzeni przed 1949 r.)
- Renta z tytułu niezdolności do pracy – 100 % podstawy (całkowicie niezdolni) lub 75 % (częściowo niezdolni) niezależnie od stażu pracy
Dla wielu osób to wcale nie są ogromne kwoty finansowe. Ale – jak mawiał klasyk – „nie chodzi o pieniądze, lecz o gest i uznanie”. To właśnie w tym kontekście państwo deklaruje wsparcie i pamięć.
Projekt został złożony we wrześniu 2025 r. przez posła Adama Lubońskiego. Teraz czeka go standardowa droga legislacyjna:
Prace nad projektem ustawy - oś czasu
- 09.2025 – złożenie projektu ustawy w Sejmie, nadanie numeru druku,
- jesień 2025 – opinie Biura Analiz Sejmowych i pierwsze czytanie,
- zima 2025/2026 – prace w komisjach, głosowanie w Sejmie i Senacie,
- 2026 – ewentualne wejście w życie (14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw).
Jak zawsze w przypadku projektów poselskich – wiele zależy od kalendarza politycznego. Trudno nie zauważyć, że rok 2026 będzie rokiem intensywnych przygotowań do kolejnych wyborów, a tego typu inicjatywy mają duży potencjał symboliczny.
Trudno mówić o namacalnych korzyściach z potencjalnego nowego święta. Na pewno nie skorzystają z niego:
- pracownicy – brak dnia wolnego od pracy,
- rodziny inwalidów – ustawa nie wprowadza żadnych dodatkowych świadczeń,
- inni weterani (np. misji zagranicznych) – święto dedykowane jest wyłącznie inwalidom wojennym w rozumieniu prawa.
Projekt nie rodzi skutków finansowych – tak wynika wprost z uzasadnienia. Nie oznacza to jednak, że będzie bez znaczenia. Symbolika świąt państwowych odgrywa dużą rolę – przypomina, kogo chcemy jako wspólnota wyróżnić, a o kim pamiętać.
Być może w kolejnych latach obchody 12 kwietnia będą miały charakter lokalnych uroczystości, akademii w szkołach, wystaw i marszów pamięci. I to właśnie może być największym efektem tej ustawy.
Nie – ustawa przewiduje święto państwowe, ale bez dnia wolnego.
14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw – jeśli zostanie uchwalona i podpisana przez prezydenta.
Dodatek kombatancki, pielęgnacyjny, ryczałt energetyczny oraz ulgi transportowe.
Projekt nie przewiduje dodatkowych świadczeń dla rodzin.
