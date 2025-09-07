Wzmożone działania obronne Polski i NATO w nocy z 6 na 7 września

W nocy z soboty na niedzielę (z 6 na 7 września 2025 r.) Rosja przeprowadziła zmasowane ataki na Ukrainę, co wywołało natychmiastową reakcję polskich służb wojskowych. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (RSZ) poinformowało po godz. 1 w nocy na platformie X (dawniej Twitter), że „w celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury”.

Dowództwo Operacyjne RSZ: polskie lotnictwo w pełnej gotowości

Na niebie operowały polskie myśliwce i sojusznicze statki powietrzne. W stanie najwyższej gotowości były naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego. Zgodnie z komunikatem Dowództwa Operacyjnego RSZ, działania te miały charakter prewencyjny. Ich celem było zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochrona obywateli. Jak zapewniano, „Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji”.

Nieoficjalnie: rosyjski dron w polskiej przestrzeni powietrznej

Jak podają media, kilka minut po północy ukraińska grupa monitorująca ruchy rosyjskiego lotnictwa napisała na swoim profilu na platformie X post, zgodnie z którym jeden z rosyjskich dronów opuścił obwód wołyński i kieruje się w stronę Zamościa. Informacja nie została jak dotąd potwierdzona.

Zakończona operacja lotnicza nad Polską po atakach Rosji na Ukrainę

Ok. 4:17 Dowództwo Operacyjne RSZ zakomunikowało, że „operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej zostało zakończone w związku z zaprzestaniem uderzeń Federacji Rosyjskiej na cele w Ukrainie”. Równocześnie podziękowano za wsparcie NATO i Królewskim Holenderskim Siłom Powietrznym.