Premier Donald Tusk podczas wizyty w Łomży wykluczył możliwość współpracy Koalicji Obywatelskiej z Konfederacją. Jak podkreślił, taka koalicja byłaby „egzotyczna” i nie wchodzi w grę.

Donald Tusk o „egzotycznej koalicji” KO i Konfederacji

Szef rządu, odpowiadając na pytania dziennikarzy, zaznaczył, że Konfederacja jest ugrupowaniem wewnętrznie zróżnicowanym, co utrudnia jednoznaczną ocenę jej polityków. – Trudno czasem odpowiedzieć na pytanie, kto to jest i co to jest Konfederacja dzisiaj – stwierdził Tusk.

Premier odniósł się także do poglądów gospodarczych części polityków tej formacji. Jak mówił, niektórzy reprezentują skrajnie wolnorynkowe stanowisko, obejmujące m.in. pełną odpłatność za edukację czy leczenie. – Wydaje mi się, że idą za daleko w tym radykalnym liberalizmie – ocenił Tusk, dodając jednocześnie, że zawsze stara się wysłuchać różnych głosów w debacie publicznej.