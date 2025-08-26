PSL utworzy koalicję z Konfederacją? Szef ludowców wskazuje na podobieństwa i różnice programowe

Lider PSL, zapytany 26 sierpnia 2026 r., czy rozważa w przyszłości koalicję z Konfederacją, wskazał, że są sprawy, w których PSL i Konfederacji jest do siebie blisko i czasem obie partie głosują razem w Sejmie. Podał przykład ustawy o obronie ojczyzny. Ocenił też, że oba ugrupowania mają w wielu sprawach wspólne podejście do polityki pamięci.

Lider ludowców jednak podał też kwestie, w których PSL i Konfederacja się różnią. - Ja jestem za tym, żeby ochrona zdrowia była realizowana ze środków publicznych i żeby był równy dostęp do ochrony zdrowia. To jest jeden z fundamentalnych tematów. Mamy też, myślę, inny stosunek do sprawy związanej z walczącą Ukrainą i z pomocą żołnierzom ukraińskim - powiedział szef MON. - Jeżeli Konfederacja będzie głosować za naszymi projektami w Sejmie, to zawsze lepiej mieć większe poparcie - dodał. Jednocześnie zastrzegł, że obecna koalicja składa się z czterech partii i „nic w tej sprawie się nie zmieni”.

Kosiniak-Kamysz na "Piwie z Menzenem". O czym rozmawiał lider PSL z posłem Konfederacji?

Przypomniał, że w ubiegłym tygodniu spotkał się z posłem Konfederacji, liderem Nowej Nadziei Sławomirem Mentzenem. Był pierwszym gościem nowej trasy „Piwo z Mentzenem”. - Bardzo dobre spotkanie. Cieszę się, że mam zdolność rozmowy z politykami i że jestem postrzegany przez nich jako człowiek dialogu, szukający możliwości porozumienia - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Wskazał, że z Mentzenem zgodził się co do tego, że implementacja prawa europejskiego powinna być przeprowadzana w zakresie minimalnym, podstawowym. Dodał, że ten pogląd podziela również premier Donald Tusk.

Czy rząd powinien się dogadać z Konfederacja?

Wicemarszałek Sejmu, polityk PSL Piotr Zgorzelski stwierdził w poniedziałek w "Onet Rano", że obecna koalicja rządząca musi „zapracować sobie” na kolejną kadencję, a jeżeli wówczas zabraknie głosów, rząd powinien dogadywać się z partią Razem lub liberalną częścią Konfederacji. Później zamieścił wpis na X o podobnej treści. „Dwa lata w polityce to po prostu epoka. Uważam, że nasza koalicja powinna zapracować na kolejną kadencję, a jeżeli zabraknie nam głosów, trzeba rozmawiać z liberalną częścią Konfederacji. To świadczy o szerokim spojrzeniu na możliwe scenariusze polityczne” - napisał Zgorzelski. W odpowiedzi na oficjalnym koncie Konfederacji stwierdzono: „nie chcemy nic z Avonu”.