Wydatki budżetowe na 2026 r. mają wynieść niecałe 919 mld zł, czyli mniej niż w 2025 r. Choć na pierwszy rzut oka może to sugerować oszczędności, rzeczywistość jest bardziej złożona. Nawet w pozycjach, które wydają się zmniejszać, w rzeczywistości mamy na ogół wzrosty. Deficyt budżetowy ma być jednak mniejszy niż zaplanowany w budżecie na 2025 r.

Prawdopodobnie po raz pierwszy projekt ustawy budżetowej zakłada, że plan wydatków w kolejnym roku ma być niższy od limitu z obowiązującego budżetu. W 2026 r. wydatki mają wynieść niecałe 919 mld zł wobec mniej niż 922 mld zł w 2025 r. Przyszły rok będzie wyjątkowy? Nie do końca. Wydatki mają dużą szansę wzrosnąć, bo tegoroczny limit nie zostanie wykorzystany.

Wpływy budżetu w 2025 roku: VAT, CIT i PIT poniżej prognoz