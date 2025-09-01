Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) Cezary Tomczyk poinformował w poniedziałek 1 września 2025 r. w Programie Trzecim Polskiego Radia, że rządowy projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, „który byłby w stanie zaakceptować Karol Nawrocki”, jest już na ukończeniu. Zakłada on m.in. wypłatę świadczenia 800 plus Ukraińcom, którzy pracują i odprowadzają podatki w Polsce. Wiceszef MON wspomniał również o konieczności indywidualnego rozpatrywania niektórych przypadków. Dotyczyć to ma np. samotnych matek z niepełnosprawnymi dziećmi.

Świadczenie 800 plus tylko dla pracujących i płacących podatki”

Jak podkreślił Tomczyk, obywatele Ukrainy są pod opieką Polski, ale nie są jej obywatelami, a to właśnie interes obywateli Rzeczpospolitej jest rolą polskiego rządu. Dodał, że Polska uczy się na błędach państw zachodnich, które „obudziły się w takiej sytuacji, kiedy opłacało się przyjechać na przykład do kraju takiego jak Szwecja, Niemcy czy Wielka Brytania i na przykład nie pracować”.

- Generalną zasadą powinno być to, że jeżeli ktoś w Polsce płaci podatki, jeżeli pracuje i ma te same powinności względem państwa polskiego jak polski obywatel, może liczyć na te same benefity, bo jest częścią naszego życia społecznego, dokłada swoją cegiełkę - powiedział Tomczyk.

Prezydenckie weto Karola Nawrockiego i odpowiedź rządu

Przypomnijmy, że w sierpniu 2025 r. prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelę o pomocy obywatelom Ukrainy. Zapowiedział równocześnie własną inicjatywę legislacyjną. Swoją decyzję argumentował m.in. tym, że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko Ukraińcy, którzy pracują w Polsce. Premier Donald Tusk zwrócił uwagę, że propozycja Nawrockiego w sprawie niewypłacania świadczenia niepracującym Ukraińcom jest zbieżna z deklaracjami rządu, który przygotowuje taki projekt ustawy.

Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że do następnego posiedzenia Sejmu, które odbędzie się 8 września, Rada Ministrów przygotuje rozwiązanie ws. prezydenckiego weta. Równolegle rząd pracuje nad powiązaniem wypłaty świadczeń społecznych dla wszystkich obcokrajowców z pracą w Polsce.