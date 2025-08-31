Trzaskowski o tym, że został prezesem stowarzyszenia „Tak! Dla Polski” poinformował w niedzielę na platformie X.

Trzaskowski dziękuję samorządowcom za zaufanie i mówi o tytanicznej pracy Karnowskiego

„Od dziś jestem Prezesem Ruchu Samorządowego »Tak! Dla Polski«” - napisał prezydent stolicy. Podziękował też samorządowcom za zaufanie, a ustępującemu z funkcji prezesa ruchu Jackowi Karnowskiemu „za jego tytaniczną pracę od początku działalności stowarzyszenia, szczególnie w trudnych dla samorządów czasach rządów PiS”. Dotychczas Trzaskowski pełnił funkcję przewodniczącego rady politycznej ruchu.

„Wyzwań i problemów jest dziś nadal mnóstwo. Na poziomie europejskim, krajowym, lokalnym. Można w związku z tym narzekać i załamywać ręce, ale można też po prostu działać. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem tej drugiej opcji. Do dzieła!” - napisał na X Trzaskowski. Dodał, że samorządy mają ogromny potencjał, który - jako prezes ruchu - chce maksymalnie wykorzystać.

Prezesura dla Trzaskowskiego - dlaczego Karnowski zrezygnował z funkcji prezesa "Tak! Dla Polski"?

W rozmowie z PAP b. prezydent Sopotu, obecnie poseł KO, wiceminister funduszy i polityki regionalnej przekazał, że rezygnację z funkcji prezesa „Tak! Dla Polski” zapowiedział już w 2024 roku. Wyjaśnił, że decyzja ta była podyktowana faktem, że oficjalnie nie jest już samorządowcem.

W październiku 2023, w momencie uzyskania mandatu posła, Karnowski przestał sprawować urząd prezydenta Sopotu. W 2024 r. wybory na prezydenta miasta wygrała Magdalena Czarzyńska-Jachim. - Oczywiście dalej czuję się odpowiedzialny za sprawy samorządu - powiedział PAP Karnowski. Zaznaczył jednak, że w obecnej sytuacji naturalnym jest, że stery ruchu przejmuje inny, „najważniejszy w Polsce” samorządowiec.

Dodał, że zobowiązał się pozostać prezesem stowarzyszenia do czasu wyborów prezydenckich, w których startował Trzaskowski. W trakcie kampanii wyborczej „Tak! Dla Polski” udzieliło poparcia kandydatowi KO na prezydenta.

Karnowski podkreślił w rozmowie z PAP, że ideą stowarzyszenia jest to, że samorządy i organizacje pozarządowe stanowią podstawę polskiej demokracji. Stwierdził, że po 8 latach rządów PiS do przywrócenia i zrealizowania pozostaje wiele postulatów samorządowych.

Pytany, jakie kwestie w najbliższym czasie będą istotne dla stowarzyszenia, jako jedną z nich wymienił zapowiedzianą przez ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego ewaluację reformy finansów samorządowych. Zwrócił także uwagę na konieczność podjęcia rozmów z szefową resortu edukacji - na temat finansów i struktury oświaty, a także tych dotyczących kwestii dwukadencyjności samorządów.

„Tak! Dla Polski” - czym zajmuje się ruch, na czele którego stanął 31 sierpnia Rafał Trzaskowski

Ruch Samorządowy „Tak! Dla Polski” to największa organizacja zrzeszająca polskich samorządowców ze wszystkich województw. W 2021 roku pod jednym szyldem zrzeszyli się liderzy siedmiu największych organizacji samorządowych: Tak! Samorządy dla Polski, Ruch Wspólna Polska, Dolny Śląsk Wspólna Sprawa, Wielkopolska - Kierunek Europa, Łączy nas samorząd, Tak dla Opolskiego, Ruch Obrony Polskiej Samorządności. (PAP)

ef/ par/