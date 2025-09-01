Od Kameralnej po wielkie eventy - historia rodzinnej pasji

Wszystko zaczęło się od miejsc kultowych dla ówczesnej Warszawy – Restauracji Kameralnej, skupiającej artystyczną bohemę oraz Klubu Dyplomatycznego w Jabłonnie. To tam Jan Melon stawiał fundamenty pod firmę, która z czasem na stałe wpisała się w kulinarny krajobraz stolicy. Dziś firma Melon Catering prowadzona jest przez już drugie pokolenie, które z dumą kontynuuje rodzinną tradycję, łącząc dekady doświadczeń z nowoczesnym podejściem do sztuki kulinarnej i organizacji imprez. Przekazywana z pokolenia na pokolenie wiedza i pasja stanowią fundament, na którym opiera się cała filozofia firmy.

Wartości rodzinne -siła marki Melon Catering

Sekret sukcesu Melon Catering tkwi w połączeniu tradycji z nowoczesnością i wierności wartościom rodzinnym. W firmach rodzinnych, takich jak Melon Catering, to właśnie wartości takie jak zaufanie, odpowiedzialność, długoterminowe myślenie i osobiste zaangażowanie właścicieli stanowią o ich przewadze konkurencyjnej. To nie tylko biznes, ale dziedzictwo, które pielęgnuje się z największą starannością. Klienci, wybierając Melon Catering, wybierają markę, za którą stoi konkretna rodzina, gwarantująca najwyższą jakość i niezawodność.

/> />

Melon Catering w centrum najważniejszych wydarzeń

Przez trzy i pół dekady firma uczestniczyła w setkach prestiżowych realizacji. Do najważniejszych należą:25 lat współpracy z “Paszportami Polityki”

Współpraca z Kancelarią Prezydenta od początku lat 90.

Forum Ekonomiczne w Krynicy 2023

20-letnia współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych

wieloletnia współpraca z Giełdą Papierów Wartościowych

współpraca z Ratuszem Warszawy od objęcia Urzędu przez Stanisława Wyganowskiego

Największe wydarzenia w liczbach:

konferencja w Sopocie dla 8500 osób

piknik w Warszawie dla 6000 osób

kolacja serwowana dla 3000 osób

Melon w liczbach:

ponad 90 000 obsłużonych gości w ciągu roku

/> />

Doświadczenie, które gwarantuje sukces

Kluczem do sukcesu firmy jest nie tylko wyśmienita kuchnia, ale również perfekcyjna organizacja i profesjonalny zespół. Od pierwszego kontaktu z działem sprzedaży, przez logistykę i transport, aż po nienaganną obsługę kelnerską – na każdym etapie widać dbałość o najmniejszy detal. Firma kieruje się zasadą wsłuchiwania się w potrzeby klienta, dążąc do doskonałości w każdej realizacji.

35 lat pasji, smaku i profesjonalizmu

Zbliżające się 35-lecie działalności to dowód na to, że Melon Catering jest nie tylko firmą z historią, ale przede wszystkim niezawodnym i godnym zaufania partnerem, gotowym sprostać każdemu wyzwaniu. To marka, która przez lata budowała swoją renomę na solidnych fundamentach pasji, smaku i profesjonalizmu – i dziś jest synonimem cateringu na najwyższym poziomie.