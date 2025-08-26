Wydaje się, że wyłączenie ekspresu czy tostera wystarczy, by dom był bezpieczny. Tymczasem eksperci ostrzegają: niektóre urządzenia elektryczne nawet w trybie czuwania mogą się przegrzać, iskrzyć, a w skrajnych przypadkach – doprowadzić do pożaru.

Co więcej, zużywają prąd, mimo że pozornie nie pracują. Dlatego coraz głośniej mówi się o nawyku, który powinien stać się codziennością – odłączaniu ich z kontaktu.

Urządzenia gospodarstwa domowego a ryzyko pożaru w domu

Specjaliści podkreślają, że zjawisko nagrzewania przewodów i elementów wewnętrznych w wyłączonych urządzeniach może doprowadzić do poważnych wypadków elektrycznych.

Trzy sprzęty wskazywane są jako szczególnie niebezpieczne:

Ekspresy do kawy: grzałka może utrzymywać ciepło resztkowe.

Tostery i czajniki elektryczne: ryzyko zwarcia spowodowanego pozostałościami wody lub chleba.

Żelazko: każde podłączenie bez nadzoru jest potencjalnie niebezpieczne.

Odłączenie tych urządzeń przed wyjściem z domu zmniejsza ryzyko pożaru i dodatkowo chroni instalację elektryczną.

Podłączone urządzenia a bezpieczeństwo instalacji elektrycznej

Choć mało kto o tym myśli, sprzęt AGD pozostawiony w gniazdku nadal pobiera energię. To oznacza nie tylko wyższe rachunki, ale i realne zagrożenie dla bezpieczeństwa domowników. Eksperci ostrzegają, że połączenie nagromadzonego ciepła i zużytych przewodów może wystarczyć, by w domu pojawiły się pierwsze płomienie.

Dlatego zalecają:

Przed podłączeniem jakiegokolwiek urządzenia należy sprawdzić stan przewodów i wtyczek.

Unikaj pozostawiania żelazek, tosterów i ekspresów do kawy podłączonych do prądu bez nadzoru.

Używaj listew zasilających z wyłącznikiem, aby wyłączyć jednocześnie kilka urządzeń.

Takie środki pozwalają nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo, ale też ograniczyć straty energii.

Odłączanie urządzeń od prądu jako nawyk ratujący dom

Specjaliści zaznaczają jednoznacznie – odłączanie urządzeń od prądu to konieczność, a nie opcja. Drobne zmiany w codziennych nawykach mogą uchronić nie tylko majątek, ale i życie.

Regularnie sprawdzaj gniazdka i przewody.

Unikaj podłączania zbyt wielu urządzeń do jednego gniazdka.

Przed wyjściem z domu odłącz urządzenia stwarzające największe zagrożenie.

Choć brzmi to banalnie, takie proste czynności minimalizują ryzyko pożaru, przedłużają żywotność urządzeń AGD i realnie podnoszą poziom bezpieczeństwa w domu.

Dlaczego nie wolno lekceważyć zagrożenia?

Ogień wywołany przez urządzenia elektryczne nie jest rzadkością – i choć często kojarzy się z niesprawną instalacją, to właśnie sprzęty codziennego użytku coraz częściej stają się punktem zapalnym. Ekspres, czajnik czy żelazko używane codziennie mogą wyglądać na nieszkodliwe, ale pozostawione pod napięciem są potencjalnym źródłem tragedii.

Eksperci przypominają: bezpieczeństwo zaczyna się od świadomości. A ta powinna prowadzić do prostego nawyku – wyciągania wtyczki z gniazdka.