Operowanie rozpoczęły polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na platformie X.

DORSZ uruchomiło wszystkie niezbędne procedury w związku z atakami lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, które po raz kolejny rozpoczęło ataki rakietowe na terytorium Ukrainy w nocy z 18 na 19 sierpnia - podano w komunikacie.

Dodano, że „działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru”.

Misja pokojowa na Ukrainie. Czy Wojsko Polskie wyruszy nad Dniepr?
Misja pokojowa na Ukrainie. Czy Wojsko Polskie wyruszy nad Dniepr?

Zobacz również

Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało także, że monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji.