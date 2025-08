„Dostarczymy najwyższej klasy połączenia kolejowe Kaliszowi i dziesiątkom polskich średnich miast” – zapowiadał Karol Nawrocki podczas kampanii wyborczej. 6 sierpnia rozpocznie on swoją pięcioletnią prezydenturę. Dzień później ruszy w podróż po Polsce, by – jak sam deklaruje – nie tylko słuchać Polaków, ale i działać. Pierwsze projekty ustaw trafią do Sejmu niemal natychmiast. Co szykuje prezydent-elekt? Czy jego działania to realny początek zmian, czy tylko symboliczne gesty?