Biuro prasowe śląskiej policji powiadomiło tego dnia, że policja wraz z Prokuraturą Europejską rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą, która handlowała żywnością przeznaczoną dla potrzebujących i finansowaną w ramach unijnego programu pomocowego.

Prokuratura Europejska, która zajmuje się ściganiem przestępstw na szkodę interesów finansowych Unii, przekazała z kolei, że jest to pierwszy przypadek od momentu rozpoczęcia jej działalności w Polsce, w którym polscy prokuratorzy, delegowani do tego organu, postawili zarzuty podejrzanym. Polska przystąpiła do Prokuratury Europejskiej w styczniu br.; na jej terytorium działają dwa biura: w Warszawie i Katowicach.

Zamiast przekazywać żywność potrzebującym, nią handlowali

Postępowanie dotyczące członków organizacji religijnej, podejrzewanych o oszustwa, zostało wszczęte przez polskie organy ścigania w kwietniu br. Biuro Prokuratury Europejskiej w Katowicach przejęło sprawę pod koniec maja.

Na polecenie biura w Katowicach przeprowadzono ponad 30 przeszukań – w domach, biurach i magazynach należących do podejrzanych oraz na terenie parafii zarządzanej przez głównego podejrzanego, a także w miejscach, gdzie nielegalnie sprzedawano żywność przeznaczoną dla uchodźców i potrzebujących.

Żywność warta miliony złotych trafiała do handlu w Polsce i za granicą

Program prowadzony przez organizację religijną objętą dochodzeniem był finansowany ze środków unijnych. Organizacja ta otrzymała 2,5 ton żywności o wartości ponad 3,7 mln euro (15,8 mln zł), przeznaczonej dla osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym uchodźców i osób w kryzysie bezdomności. Dodatkowo, z europejskich pieniędzy finansowane było magazynowanie i transport pomocy. Organizacja religijna otrzymała w tym celu 500 tys. euro (2,2 mln zł).

Zamiast przekazywać ją potrzebującym, organizacja ta sprzedawała część otrzymanej żywności do punktów handlu detalicznego w Polsce i za granicą.

Z komunikatu EPPO wynika, że podejrzani mogli też wykorzystywać fakt, iż uchodźcy i osoby bezdomne mogły być objęte pomocą żywnościową bez pośrednictwa Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, co stanowi standardową procedurę w przypadku innych grup beneficjentów. „Ułatwiało to wyłudzanie środków od polskiej agencji płatniczej. W tym celu fałszowano podpisy rzekomych odbiorców oraz sporządzano fikcyjne dokumenty, potwierdzające przekazanie im żywności, której faktycznie nie otrzymali” - czytamy.

Podejrzanym – czterem mężczyznom i dwóm kobietom – postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa oraz fałszowania dokumentów. Jak głosi wydany we wtorek komunikat EPPO, decyzją Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z czwartku wobec podejrzanych zastosowano areszt tymczasowy.

Prokuratura Europejska dokonała także w poniedziałek zabezpieczenia majątkowego - zajęto nieruchomości należące do podejrzanych o łącznej wartości około 350 tys. euro (1,5 mln zł) oraz udziały w prywatnej spółce o wartości blisko 120 tys. euro (500 tys. zł).