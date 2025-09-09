Już w 2026 roku w życie wejdą przepisy, które zrewolucjonizują zasady budowy ogrodzeń. Projekt rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla budynków zakłada koniec z płotami, które mogą stwarzać zagrożenie. To oznacza, że wiele popularnych rozwiązań zniknie z polskich podwórek.

Sprawdzamy, co dokładnie się zmieni i jak nowe prawo wpłynie na właścicieli posesji.

Zakaz wchodzi w 2026 r. Koniec takich płotów na posesji

Projekt rozporządzenia określającego warunki techniczne budynków ma obowiązywać od 2026 roku. Jak czytamy w uzasadnieniu, „zawiera wytyczne dotyczące między innym usytuowania budynków, instalacji, placów zabaw, organizacji miejsc odbioru odpadów”.

Najwięcej emocji budzą jednak zmiany dotyczące ogrodzeń. To właśnie one odczują właściciele domów i wspólnot mieszkaniowych, którzy będą planować inwestycje po wejściu przepisów w życie.

Nowe przepisy budowlane 2026 dotyczące ogrodzeń

Zgodnie z nowymi zasadami, „ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt”. Dlatego ustawodawca chce zakazać stosowania na płotach ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła czy innych niebezpiecznych materiałów – jeśli znajdują się one poniżej wysokości 2,2 metra.

To spora zmiana, bo do tej pory przepisy pozwalały montować dodatkowe zabezpieczenia na ogrodzeniach o wysokości co najmniej 1,8 metra. Teraz margines bezpieczeństwa zostanie zwiększony.

Furtki i bramy przepisy 2026 – nowe wymagania

Nowe regulacje dotyczą nie tylko samych ogrodzeń, ale także bram i furtek. Projekt przewiduje, że:

brama i furtka w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki budowlanej,

furtka w ogrodzeniu przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym, budynku użyteczności publicznej i budynku zamieszkania zbiorowego nie może utrudniać dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami,

jej minimalna szerokość ma wynosić 0,9 m.

Takie rozwiązania mają poprawić bezpieczeństwo oraz ułatwić korzystanie z infrastruktury osobom starszym czy z niepełnosprawnościami.

Czy stare ogrodzenia trzeba dostosować do nowych przepisów?

Właściciele domów często pytają, czy będą musieli wymieniać swoje płoty. Rozporządzenie wyraźnie zaznacza, że nie ma takiego obowiązku. Jeśli w danym obiekcie nie prowadzi się budowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania ani prac projektowych, to nie trzeba stosować nowych regulacji.

Oznacza to, że budynki i ogrodzenia powstałe wcześniej nadal będą zgodne z prawem, o ile spełniają wymagania obowiązujące w momencie ich budowy.

Kiedy trzeba zastosować nowe przepisy budowlane?

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania budynku. Wówczas – jak podkreślono w projekcie – przepisy rozporządzenia stosuje się w stosunku do części rozbudowywanej, nadbudowywanej i przebudowywanej lub podlegającej zmianie sposobu użytkowania.

To oznacza, że każda modernizacja będzie już musiała uwzględniać nowe standardy.

Dlaczego rząd wprowadza zakaz niebezpiecznych płotów?

Zmiany tłumaczone są przede wszystkim względami bezpieczeństwa. Władze wskazują, że ogrodzenia nie powinny być pułapką dla ludzi i zwierząt. Dotyczy to szczególnie posesji zlokalizowanych przy drogach publicznych, w sąsiedztwie szkół czy placów zabaw.

Nowe przepisy mają także charakter prewencyjny – dzięki nim będzie można uniknąć sytuacji, w których ostro zakończone elementy powodują wypadki lub obrażenia.

Rozbudowa i przebudowa a zakaz wchodzący w 2026 r.

Choć obowiązek dostosowania nie dotyczy istniejących budynków, warto już teraz uwzględniać planowane zmiany. Przy projektowaniu ogrodzeń od 2026 roku nie będzie można stosować drutu kolczastego ani ostrych elementów poniżej wysokości 2,2 metra.

To oznacza konieczność szukania alternatywnych rozwiązań, które zapewnią bezpieczeństwo i jednocześnie nie naruszą nowych norm. Architekci i deweloperzy będą musieli uwzględnić to w planach inwestycji.